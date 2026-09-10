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Citește în paragrafele următoare ce reacție de milioane a avut Simona Halep după ce Elena Rybakina a detronat-o pe Aryna Sabalenka. Jucătoarea a devenit numărul 1 în tenis, reușită care îi aduce satisfacții depline.

Simona Halep, mesaj pentru noul număr 1 mondial în tenis, Elena Rybakina

Aryna Sabalenka (28 ani) și Elena Rybakina (27 ani) sunt două nume importante în tenis. Au fost rivale de multe ori pe teren, ultima confruntare având loc la Australian Open 2026. , dar născută în Rusia, liderul clasamentului WTA urmând să se modifice de luni, 14 septembrie.

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Pozițiile celor două s-au schimbat, după ce rusoaica s-a calificat pentru prima dată în semifinalele US Open. A reușit o victorie importantă pentru că a întors meciul cu Qinwen Zheng (23 de ani), aspect care o propulsează în carieră. Prin urmare, va ocupa locul 1 în top, indiferent de ultimele rezultate de la New York.

Reușita semnificativă nu a fost trecută cu vederea de Simona Halep (34 ani). Românca a fost la rândul ei pe prima poziție. A atins acest loc pentru prima oară pe 9 octombrie 2017. A fost prima jucătoare de tenis din România care a ajuns pe locul 1 mondial. În total, frumoasa șatenă a ocupat primul loc timp de 64 de săptămâni.

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Astfel, era de așteptat să reacționeze când Elena Rybakina a detronat-o pe Aryna Sabalenka. „Felicitări! Bine ai venit în club”, a scris fosta jucătoare de tenis, la secțiunea Stories, de pe Instagram. Mesajul a fost distribuit în limba engleză împreună cu o fotografie reprezentativă cu actualul lider mondial.

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Elena Rybakina, al 30-lea lider din istoria WTA

Elena Rybakina are toate motivele să fie fericită. A atins cea mai importantă performanță din carieră pentru că va fi pentru prima oară locul 1 în clasamentul mondial. Ierarhia urmează să fie publicată în curând, tenismena devenind a 30-a jucătoare care ajunge pe primul loc de la introducerea clasamentului WTA.

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În același timp, primește la rândul său o distincție semnificativă. Țara pe care sportiva o reprezintă începând cu anul 2018 este a 16-a națiune care oferă un lider mondial. În altă ordine de idei, tânăra a redistribuit mai multe postări care o felicită pentru această nouă etapă a evoluției sale profesionale.

Una dintre filmările din social media o arată în timp ce defilează pe covorul roșu, care îi este pus în față pe o stradă. „Direct de pe teren pe covorul roșu. Felicitări, numărul 1 mondial”, sunt cuvintele care însoțesc clipul din mediul virtual. Elena Rybakina radiază de fericire, semn că este mândră de victoria sa.