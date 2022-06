Simona Halep, hohote de râs la prima conferință de la Wimbledon 2022. Întrebarea despre Patrick Mouratoglou care a încurcat-o: ”Foarte bună…”

Câștigătoare în 2019, după ce a învins-o în două seturi pe Serena Williams, scor 6-2, 6-2, românca a fost la All England Club.

Simona Halep, prima conferință de presă la Wimbledon 2022

Simona Halep vine la Wimbledon 2022 după eșecul neașteptat din turul 2 de la Roland Garros, acolo unde a suferit un atac de panică, dar a arătat că a trecut peste acel moment și chiar a glumit cu ziariștii prezenți în sală.

Întrebată de un jurnalist american dacă știa că antrenorul Patrick Mouratoglou își va asuma eșecul de la French Open și dacă a simțit că acesta nu s-a ridicat la standardele ei, Halep a răspuns cu zâmbetul pe buze: ”Bună întrebare, foarte bună!”.

Un alt ziarist a anunțat imediat că cineva a părăsit sala, moment în care toată lumea prezentă la conferință a izbucnit în hohote de râs, iar campioana de acum trei ani a menționat: ”Asta a fost bună! El e destul de special”.

Revenind apoi la întrebarea inițială, românca a spus: ”Nu pot spune că nu a fost suficient de bun. Eu pur și simplu m-am panicat în timpul meciului, nu am gestionat bine presiunea. Nu știam ce va posta, nu mă lasă să văd înainte.

Am fost surprinsă că a spus asta și că și-a asumat toată vina. Nu a fost deloc așa! Eu nu am putut să mă liniștesc. A fost ceva nou și pentru mine. Acum suntem mult mai bine. Am învățat câteva lucruri despre noi”.

Dezamăgită că nu va deschide ziua de marți

Simona Halep a părut puțin deranjată că nu a fost aleasă să deschidă ziua de marți pe Terenul Central, mai ales că nu a avut ocazia să facă acest lucru după titlul cucerit în 2019, deoarece în anul următor competiția a fost anulată din cauza pandemiei de coronavirus, iar la ediția din 2021 nu a participat din cauza unei accidentări.

”Ar fi fost foarte plăcut să deschid turneul, dar șansa mea a trecut. Poate voi mai avea o astfel de șansă în viață, o aștept. Nu va fi ușor, dar muncesc pentru asta. Recunosc, am fost tristă că am ratat această șansă anul trecut, din cauza accidentării”, a declarat Halep.

Iarba a devenit prietena ei după succesul din 2019

Campioana noastră a dezvăluit că nu se gândește la retragere și vine la Wimbledon 2022 plină de încredere după meciurile bune făcute în acest an pe iarbă: ”Nu vreau să mă opresc. Nu mă gândesc la asta. Simt că mă pot îmbunătăți mai mult. Pot fi o persoană mai bună, un jucătoare mai bună pe teren, așa că abia aștept să fac asta.

Mă simt fericită că mă întorc pentru că nu am mai jucat din 2019, așa că este destul de interesant. Mă simt bine. Mă simt mai bine… Mă simt încrezătoare. Am avut meciuri bune săptămâna trecută pe iarbă. Dar pe iarbă nu se știe niciodată.

Aștept cu nerăbdare fiecare zi în care joc aici pentru a intra în formă, pentru a avea senzația de teren. Acum am o legătură cu terenul pentru că în 2019 am jucat foarte bine, așa că am amintiri grozave”.

Cum a recuperat-o Patrick Mouratoglou

Simona Halep a vorbit din nou despre perioada dificilă prin care a trecut la finalul anului trecut și faptul că a ajuns la academia lui Patrick Mouratoglou i-a redat bucuria de a juca tenis și de face din performanță.

”Eram destul de jos. Eram epuizată. Nu credeam că pot fi din nou în top. Așa că m-am simțit foarte dezamăgită. Dar apoi am mers la academia lui Patrick fără să mă gândesc că aș putea lucra cu el pentru că era cu Serena, așa că era cu adevărat imposibil să mă gândesc la asta.

Dar atmosfera de la academie, toți copiii de acolo care erau la 8 dimineața pe teren, mi-a făcut bine. Acea dorință de a fi într-o zi campion m-a readus pe drumul cel bun, mi-a revenit focul că încă mai pot juca tenis și încă îmi place.

De aceea sunt aici astăzi, din cauza acelei vibrații, pentru că am mers la academie, pentru că l-am întâlnit pe Patrick, care mi-a spus că el chiar crede că mă pot întoarce”, a afirmat fostul lider mondial, conform al turneului londonez.

Nu o mai sperie un eventual nou atac de panică

Campioana noastră a rememorat atacul de panică suferit în partida cu chinezoaica Zheng Qinwen de la Roland Garros și consideră că în acest moment știe să gestioneze mult mai bine un astfel de moment.

”A venit de nicăieri pentru că eu conduceam meciul. Probabil doar presiunea turneului, faptul că m-am chinuit anul trecut. Nu am crezut că sunt destul de puternică probabil.

Dar acum mă simt mai puternică și simt că dacă se va întâmpla din nou, voi ști cum să mă descurc… O iau doar ca pe o experiență și ca pe o lecție, așa că data viitoare voi fi mai bine”, a afirmat Halep.

Halep, așteaptă cu nerăbdare debutul la Wimbledon 2022

În încheiere, Simona Halep a vorbit și despre de la Wimbledon 2022, acolo unde o va întâlni pe cehoaica Karolina Muchova: ”Știu că joacă foarte bine. O cunosc foarte bine. Va fi o mare provocare.

Nu am nimic de pierdut. Anul acesta am spus că îmi voi acorda timp să mă perfecționez cât mai mult în ceea ce trebuie. Anul trecut a fost cel mai dificil”.