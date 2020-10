Simona Halep – Iga Swiatek 0-0 live video optimi Roland Garros 2020. Start în bătălia pentru sferturi

Simona Halep – Iga Swiatek, optimi de finală la Roland Garros 2020, este prima partidă a zilei de pe arena Philippe Chatrier. Se joacă de la ora 12:00, iar Halep este singura jucătoare din România rămăasă în cursă în proba de simplu.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

UPDATE, ora 12:01 / Jucătoarele au ieșit la încălzire. Acoperișul este tras la Paris.

Simona Halep o înfrunta pe Iga Swiatek și în urmă cu un an, tot în optimile de finală de la Roland Garros. A fost 6-1, 6-0 pentru Simona atunci. O victorie blitz în doar 45 de minute. Dar românca era apoi eliminată în sferturi chiar de Anisimova.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Simona Halep – Iga Swiatek, optimi de finală la Roland Garros 2020, va începe cu siguranță la ora 12:00. Partida nu poate fi amânată din cauza ploii. Se joacă pe arena Philippe Chatrier, care dispune de acoperiș retractabil. Va fi transmisă la TV de Eurosport și poate fi urmărită aici în format live video, dar și pe FANATIK.RO.

Simona Halep – Iga Swiatek, online stream în turul 4 la Roland Garros 2020. Partida este transmisă live video la TV de Eurosport 1

La casele de pariuri, Simona Halep pornește ca mare favorită. A primit cotă 1,21 pentru un succes, în vreme ce pentru Iga Swiatek s-a oferit 4,50. Mai mult, bookmakerii sunt convinși că o victorie în minimum de seturi a Simonei este cel mai probabil rezultat. Cotă 1,48 pentru ca acest lucru să se întâmple.

ADVERTISEMENT

Simona Halep nu a pierdut set în precedentele trei runde, în care a trecut de Sara Sorribes Tormo, Irina Begu și Amanda Anisimova. Nici Swiatek nu a cedat niciun set și a trecut de Marketa Vondrousova, finalista de anul trecut, Su-wei Hsieh și Eugenie Bouchard.

“Îmi place foarte mult la Roland Garros. Sunt crescută pe zgură, iar French Open este o bună oportunitate pentru mine pentru a obține rezultate. Am fost mereu fascinat de acest turneu, țin minte că vedeam staruri când eram junioare și visam că voi juca și eu.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Am pierdut anul trecut în fața Simonei în doar 40 de minute, sau ceva de genul. Acum mă simt mai experimentată, simt că pot să fac mai mult. Nu am putut pune în teren tactica din acea partidă pe care am jucat-o anul trecut. Dar acum nu voi mai fi la fel de stresată.

Simona Halep și Iga Swiatek nu au pierdut niciun set până acum în primele trei tururi

Oricum, a fost uriaș pentru mine să ajung în turul 4 la acea competiţie. La fel este şi acum. Nu știu dacă jocul Simonei este mai bun decât anul trecut, nu sunt eu în măsură să spun asta. Dar al meu cu siguranță al meu este!”, a declarat Iga Swiatek despre confruntarea cu Simona Halep.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

De partea cealaltă, Simona Halep este convinsă că va fi mai greu decât în partida de anul trecut. Dar are încredere că poate obține calificarea dacă își face jocul de până acum.

“Nu are legătură faptul că am câştigat atât de uşor anul trecut. Va fi cu totul şi cu totul alt meci. Ştiu la ce să mă aştept, ştiu cum joacă, este o jucătoare foarte puternică. Loveşte destul de tare mingea, aşa că va trebui să joc poate la fel cum am făcut-o azi (n.r. cu Anisimova). Eu vreau doar să joc cât se poate de bine şi să mă concentrez pe mine, nu pe adversară”, a declarat Halep.