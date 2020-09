Simona Halep îl supără pe Darren Cahill: “Nu pot să mă abţin, măcar un pic după fiecare meci”

Simona Halep s-a calificat în turul 3 la Roland Garros 2020, după ce a învins-o în minimum de seturi pe Irina Begu, scor 6-4, 6-3. A fost al 16-lea succes în faţa unei jucătoare din România pentru Halep, care nu a fost niciodată învinsă de o compatrioată.

În turul 3 al competiţiei, Simona Halep o va înfrunta pe Amanda Anisimova, din SUA, chiar jucătoarea care o elimina de la precedenta ediţie a turneului de la Paris. Partida revanşă este programată pentru vineri.

FANATIK.RO a participat la conferinţa de presă a Simonei Halep de după victoria cu Irina Begu. Jucătoarea de pe locul 2 mondial a fost foarte bine dispusă şi a glumit şi despre marea ei pasiune pentru ciocolată. A dat detalii despre strategia din meciul cu Begu, dar şi despre confruntarea cu Anisimova, din turul 3.

Simona Halep, despre meciul cu Anisimova, din turul 3: “Trebuie să fac nişte schimbări faţă de anul trecut”

“Nu este uşor să joci contra unei românce, mai ales contra Irinei. E puternică, iar pe acest teren nu am putut returna chiar cum voiam. Dar am jucat bine când a fost nevoie. A fost mai cald, dar tot frig pentru mine. Şi oricum terenul a fost umed şi aluneca.

A fost greu pentru amândouă Când intru pe teren nu mă gândesc împotriva cui joc. Este ceva stress înainte de meci. Ştiu cum pot să joc şi încerc să îmi fac treaba. După fiecare meci mănânc puţină ciocolată, indiferent dacă pierd sau câştig”, a spus Simona Halep la conferinţa de presă.

Simona Halep a recunoscut în multe rânduri că îi este foarte greu să se abţină de la ciocolată, chiar dacă Darren Cahill o mai ceartă din acest motiv. Românca a primit recent un trofeu făcut din ciocolată.

Simona Halep şi-a amintit de înfrângerea cu Amanda Anisimova, de anul trecut, şi a spus că va încerca să joace mai bine de această dată. Speră ca alături de Darren Cahill să corecteze erorile care i-au provocat eşecul în urmă cu un an.

“A trecut un an de la acel meci, dar ştiu că va fi greu (n.r. contra Amandei Anisimova). Loveşte plat şi puternic. Îmi aduc aminte de meciul de anul trecut. Îmi amintesc și că nu am jucat cum am vrut. Voi face câteva schimbări, voi încerca să joc mai bine și să profit de șansele mele”, a mai spus Simona Halep.

Partida dintre Simona Halep şi Amanda Anisimova a fost programată pentru vineri, iar ora de start va fi anunţată în cursul zilei de joi.

