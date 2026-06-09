Simona Halep, imagini spectaculoase din ultima vacanță. Celebra tenismenă a ales o destinație iubită de mulți români

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Celebra tenismenă din Constanța, Simona Halep, adună tot mai multe amintiri de când s-a retras din activitate. În social media a postat de curând o serie de imagini spectaculoase din ultima vacanță dintr-0 destinație iubită de mulți turiști.

Simona Halep, sejur de vis departe de România

Simona Halep (34 ani) cu deciziile pe care le ia de când nu mai joacă. A renunțat complet la tenis, însă a descoperit că este atrasă de golf, sport pe care-l practică cu mare plăcere. Fosta jucătoare nu a uitat nici de prima sa dragoste, revenind .

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De când nu mai are un program bătut în cuie reușește să-și încarce bateriile cu diverse activități. Adoră să se antreneze și să călătorească, chiar și numai pentru câteva zile. Weekendul este ideal pentru a vizita destinații de poveste care nu se află departe de România. Așa s-a gândit și sportiva născută la malul Mării Negre.

Astfel, campioana a optat pentru o locație de vis pe care o iau în calcul turiștii de pretutindeni, dar și românii. Fotografiile superbe pe care le-a imortalizat în ultima vacanță par să fie surprinse într-o insulă din Grecia. Țara are peisaje care îți taie răsuflarea, lucru care se poate observa și prin obiectivul camerei fostei tenismene.

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„Un weekend de neuitat”, a notat Simona Halep, pe contul oficial de Instagram. Fostul număr 1 mondial a adunat numeroase aprecieri și comentarii. Mulți i-au transmis că sunt încântați de faptul că se bucură din plin de momentele libere. Alții i-au scris să viziteze și alte națiuni, unde este iubită și apreciată pentru performanțele sale.

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Ce mănâncă Simona Halep în vacanță

Insula Mykonos este o altă destinație de care Simona Halep este încântată. Frumoasa șatenă a vizitat-o în urmă cu câțiva ani, perioadă în care a fost cazată într-o unitate hotelieră de lux. Fosta jucătoare de tenis a dezvăluit la acea vreme cum arată meniul său zilnic, precizând că preferă să „nu se arunce în necunoscut”.

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„Am avut acelaşi mic dejun timp de zece zile la hotel. Ouă jumări şi un croissant cu ciocolată. La prânz, paste cu pui – foarte plictisitor. Seara, am avut peşte, pe care nu-l mănânc în mod normal, dar în această săptămână l-am avut în fiecare zi.

Cheesecake la desert în fiecare seară şi a mers destul de bine. Am avut desert în fiecare zi, nu mi-a lipsit. Mă face să mă simt mai bine”, mărturisea atunci Simona Halep, scrie . Într-un alt interviu, fosta tenismenă a recunoscut că pastele sunt preferatele sale. De asemenea, înghețata este un desert pe care-l adoră.