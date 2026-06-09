Sport

Simona Halep, imagini spectaculoase din ultima vacanță. Celebra tenismenă a ales o destinație iubită de mulți români

Simona Halep a postat mai multe fotografii superbe din concediul pe care l-a petrecut departe de România. Cum s-a simțit fosta sportivă în acest sejur.
Alexa Serdan
09.06.2026 | 18:45
Simona Halep imagini spectaculoase din ultima vacanta Celebra tenismena a ales o destinatie iubita de multi romani
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Unde a plecat Simona Halep în vacanță. Sursa foto: Instagram.com
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Celebra tenismenă din Constanța, Simona Halep, adună tot mai multe amintiri de când s-a retras din activitate. În social media a postat de curând o serie de imagini spectaculoase din ultima vacanță dintr-0 destinație iubită de mulți turiști.

Simona Halep, sejur de vis departe de România

Simona Halep (34 ani) uimește pe toată lumea cu deciziile pe care le ia de când nu mai joacă. A renunțat complet la tenis, însă a descoperit că este atrasă de golf, sport pe care-l practică cu mare plăcere. Fosta jucătoare nu a uitat nici de prima sa dragoste, revenind pe teren după o pauză de mai bine de un an și jumătate.

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De când nu mai are un program bătut în cuie reușește să-și încarce bateriile cu diverse activități. Adoră să se antreneze și să călătorească, chiar și numai pentru câteva zile. Weekendul este ideal pentru a vizita destinații de poveste care nu se află departe de România. Așa s-a gândit și sportiva născută la malul Mării Negre.

Astfel, campioana a optat pentru o locație de vis pe care o iau în calcul turiștii de pretutindeni, dar și românii. Fotografiile superbe pe care le-a imortalizat în ultima vacanță par să fie surprinse într-o insulă din Grecia. Țara are peisaje care îți taie răsuflarea, lucru care se poate observa și prin obiectivul camerei fostei tenismene.

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„Un weekend de neuitat”, a notat Simona Halep, pe contul oficial de Instagram. Fostul număr 1 mondial a adunat numeroase aprecieri și comentarii. Mulți i-au transmis că sunt încântați de faptul că se bucură din plin de momentele libere. Alții i-au scris să viziteze și alte națiuni, unde este iubită și apreciată pentru performanțele sale.

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Ce mănâncă Simona Halep în vacanță

Insula Mykonos este o altă destinație de care Simona Halep este încântată. Frumoasa șatenă a vizitat-o în urmă cu câțiva ani, perioadă în care a fost cazată într-o unitate hotelieră de lux. Fosta jucătoare de tenis a dezvăluit la acea vreme cum arată meniul său zilnic, precizând că preferă să „nu se arunce în necunoscut”.

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„Am avut acelaşi mic dejun timp de zece zile la hotel. Ouă jumări şi un croissant cu ciocolată. La prânz, paste cu pui – foarte plictisitor. Seara, am avut peşte, pe care nu-l mănânc în mod normal, dar în această săptămână l-am avut în fiecare zi.

Cheesecake la desert în fiecare seară şi a mers destul de bine. Am avut desert în fiecare zi, nu mi-a lipsit. Mă face să mă simt mai bine”, mărturisea atunci Simona Halep, scrie Digi Sport. Într-un alt interviu, fosta tenismenă a recunoscut că pastele sunt preferatele sale. De asemenea, înghețata este un desert pe care-l adoră.

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Alexa Serdan
Alexa Serdan
Alexa Serdan este un jurnalist care și-a început colaborarea cu FANATIK în luna mai 2019. În trecut a avut scurte asocieri cu ciao.ro, ultima-ora.ro și hyperflash.ro.
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