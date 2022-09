Simona Halep împlineşte azi 31 de ani! Poveşti inedite din copilăria marii campioane: “Am pus mâna pe rachetă şi îmi plăcea cum sare mingea”

Este zi de sărbătoare în tenisul din România, dar şi din întreaga lume. Pe 27 septembrie, Simona Halep a împlinit 31 de ani şi îşi va sărbători ziua de naştere acasă, după ce a anunţat că nu va mai participa la niciun turneu în acest sezon. Cu această ocazie, FANATIK prezintă mai multe episoade inedite din copilăria fostului număr 1 mondial.

Simona Halep a fost atrasă de tenis încă de la 4 ani şi jumătate, când a mers, alături de mama ei, la un antrenament al lui Nicolae, fratele campioanei. Acesta practica deja acest sport, însă a renunţat la un moment dat. Sora lui s-a îndrăgostit iremediabil de tenis, chiar dacă a mai fost tachinată de Nicolae. Pe lângă sportul alb, marea campioană a mai cochetat cu fotbalul, dovadă stau dublele pe care le realiza cu mingea în urmă cu câţiva ani, dar şi cu handbalul.

“Mai erau momente în care Nicolae o tachina pe Simona. ‘Lasă-te de tenis’, îi spunea el, în glumă. Eu interveneam: ‘Nicuşor, ai să te rogi de ea să-i cari geanta’. Iar acum aşa se întâmplă. Când o întâmpină la întoarcerea din turnee, primul lucru pe care îl face e să îi ia, râzând, geanta”, povestea, acum câţiva ani, Ioan Stan, primul antrenor al Simonei Halep.

Stere Halep şi-a dorit foarte mult ca măcar unul dintre copiii lui să practice sportul de performanţă, după ce şi el a jucat o perioadă fotbal. Tatăl Simonei Halep a evoluat la Săgeata Năvodari şi a ajuns chiar să fie dorit de Farul Constanţa.

“Tatăl meu a jucat fotbal, a fost selecționat și la Farul, dar pe vremea aceea, din câte am înțeles eu, părinții lui se temeau să nu se accidenteze. Nu a fost să fie pentru el, iar apoi și-a dorit ca unul dintre copiii lui să facă sport”, a declarat Simona Halep.

Cu un an înainte ca Simona Halep să se nască, în 1990, Stere şi Tania au cumpărat o casă în Piaţa Chiliei, un cartier vechi al Constanţei. Între timp, familia jucătoarei a construit o vilă somptuoasă, iar relaţiile cu vecinii au rămas mereu bune.

“Au luat-o de la o familie de turci, doi frați, care aveau o casă și în Tomis II. Nu arăta cum arată acum, au renovat-o ei frumos. Tot neamul Halep e tare de treabă, ne știm de atâția ani…”, , în urmă cu un an, pentru FANATIK.

“N-am avut păpuşi, n-am avut altceva. Jucam fotbal, jucam tenis, făceam fileu din aţă, am găurit asfaltul şi am băgat doi stâlpi şi jucam tenis, si în casă la fel, am făcut un mini teren de tenis şi jucam cu fratele meu” – Simona Halep