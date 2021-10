Simona Halep, impresionată de Emma Răducanu: “Mă bucur că sunt o inspirație pentru ea!”. Ce relație au cele două jucătoare

Simona Halep a ajuns la Cluj pentru turneul Transylvania Open, unul dintre cele mai puternice organizate în România. Campioana noastră este pe aceeași parte de tablou cu Emma Răducanu, campioana de la US Open.

Simona Halep, impresionată de Emma Răducanu: “Poate să intre în top 10 WTA foarte repede”

Fostul lider mondial a avut cuvinte de laudă la adresa lui Răducanu, spunând că este extraordinar ceea ce a realizat, însă le-a transmis jurnaliștilor englezi prezenți la Cluj că ar trebui să aibă răbdare cu ea, pentru că e foarte tânără și mai are un drum lung în față:

“Ceea ce a reușit la US Open este incredibil. Are tot meritul pentru că a jucat extraordinar. A avut un mental extraordinar. A arătat un tenis foarte bun, o mișcare foarte bună în teren. Cred că are posibilitatea de a câștiga orice, din moment ce este deja câștigătoare de Grand Slam.

Poate să intre în top 10 WTA foarte repede. Are un viitor luminos dacă o ține tot așa. Presiunea este pe umerii ei. Ar fi bine să ne bucurăm de tenisul ei, de modul în care se prezintă. Este foarte drăguță, dar trebuie să aveți răbdare cu Emma Răducanu”

“Este o onoare să spună despre mine că am fost un model și o inspirație pentru ea”

a spus că discuțiile ei cu Emma Răducanu nu au fost despre tenis, însă se declară onorată de faptul că jucătoarea care reprezintă Marea Britanie o consideră un model și o inspirație:

“Nu am vorbit cu Emma despre tenis. Este o onoare să spună despre mine că am fost un model și o inspirație pentru ea. Mă bucur că a spus aceste lucruri”.

Simona Halep, gata să revină în top: “Trebuie să am răbdare cu mine și încredere în mine. Tenisul nu s-a pierdut”

a avut un discurs asemănător cu al Simonei Halep când a venit vorba de mentalitate. Câștigătoarea de la US Open a spus că vrea să își dea încredere singură, de a se prețui, de a se autodisciplina:

“Este foarte bună mentalitatea Emmei. Cred că se aplică pentru fiecare. Este un mod sănătos de a gândi, trebuie să te prețuiești mult ca să îți dai încredere. Cu siguranță, eu folosesc ceea ce am spus acum un an sau doi din acest punct de vedere.

Trebuie să am răbdare cu mine și încredere în mine. Tenisul nu s-a pierdut. Și sunt sigur că încet-încet o să revin la un nivel înalt”, a spus Simona Halep.

Simona Halep va debuta miecuri la Transylvania Open. Principala favorită a turneului va evolua împotriva Gabrielei Ruse. Emma Răducanu intră în concurs marți, nu înainte de ora 18:00, cu Polona Hercog.

5 ani au trecut de la precedenta apariție a Simonei Halep la un turneu din România

30 de ani are Simona Halep