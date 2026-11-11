Simona Halep, impresionată de investiția unui afacerist de peste Prut. Ce afacere a inaugurat acesta, de fapt. Galerie foto

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Simona Halep a recurs la o postare pe rețelele de socializare în care s-a arătat extrem de impresionată de investiția unui afacerist de peste Prut. Bărbatul a inaugurat o afacere care are legătură cu sportul, dar și cu relaxarea.

Simona Halep, uimită de businessul unui afacerist din Republica Moldova

Retrasă din activitate din februarie 2025, Simona Halep (35 ani) rămâne conectată la sport. Cea mai importantă jucătoare de tenis din istoria României a recunoscut că este FCSB, vechea Steaua. A urmărit încă de mică meciurile acestei formații alături de familia sa, dar este atașată și de Farul Constanța.

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Fosta jucătoare de tenis este activă și face mișcare, în urmă cu ceva vreme precizând că . Nu a renunțat complet la activitate, adorând să joace golf. E dată pe spate și de investițiile care se fac în acest domeniu de activitate. A ținut să-i aducă laude și aprecieri unui om de afaceri celebru de peste Prut.

Concret, este vorba de președintele Federației de Tenis din Republica Moldova, Ceslav Ciuhrii (53 de ani). Bărbatul a deschis porțile unui centru important care are o suprafață totală de peste 10.000 metri pătrați. GRIT Sport Complex este dedicat atât celor care adoră să stea în piscină, cât și pentru cei care fac diferite sporturi.

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Printre activitățile pe care le propune se numără înot, gimnastică, dans, arte marțiale și tenis. De asemenea, complexul are un centru de joacă pentru copii, cât și o zonă de fitness de peste 1.000 metri pătrați dotată cu echipamente moderne Technogym. Include un spațiu acvatic cu două piscine de 25 m și o piscină specială pentru copii. Mai mult decât atât, BIO Sfera SPA are o suprafață de peste 800 metri pătrați și 7 tipuri de experiențe termale, saune, baie de gheață, băi ofuro, jacuzzi și masaje. Printre facilități se mai află și 3 studiouri de grup, ring de arte marțiale, zonă de îngrijire personală (beauty care) și cafenea/fresh bar. Așadar, nu este deloc de mirare că Simona Halep a rămas uimită.

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Mesajul transmis de Simona Halep

„Felicitări, Ceslav Ciuhrii! Impresionant”, este mesajul pe care fostul lider mondial l-a lăsat la secțiunea Stories, de pe Instagram. Comentariul include mai multe emoticoane prin care Simona Halep îl aplaudă pe afaceristul din Republica Moldova. Reacția fostei sportive vine în contextul în care în urmă cu doar câteva luni a fost invitată de marcă la deschiderea Centrului Național de Tenis de peste Prut. La momentul respectiv, fosta tenismenă i-a mulțumit preşedintelui Federaţiei de Tenis pentru invitație, dar și publicului pentru primirea călduroasă. La inaugurarea din primăvară a mai luat parte și Juan Martin del Potro.

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Mai mult decât atât, fosta campioană mondială a fost în centrul atenției datorită unui meci demonstrativ. A făcut pereche cu Radu Albot împotriva cuplului format din Lia Belibova și jucătorul profesionist de tenis din Argentina. În faţa a aproximativ 1.000 de spectatori echipa din care a făcut parte românca s-a impus cu 6-4, 2-6, 10-7.