Simona Halep, impresionată de o artistă din România: ”O inspirație pentru mine”

Simona Halep s-a declarat uimită de o cântăreață renumită din țara noastră. Ce a putut să spună fosta jucătoare profesionistă de tenis despre aceasta, după un concert.
Alexa Serdan
10.11.2025 | 11:42
Simona Halep impresionata de o artista din Romania O inspiratie pentru mine
Artista pe care Simona Halep o admiră. Sursa foto: captură video Instagram. Colaj: Fanatik
De când s-a retras din activitatea sportivă Simona Halep are timp pentru diverse evenimente. În urmă cu puțin timp s-a arătat impresionată de o artistă din România. Sportiva de 34 de ani consideră că este o adevărată sursă de inspirație.

Artista din România care a impresionat-o pe Simona Halep

Simona Halep a avut parte de o seară specială, după ce a mers la un spectacol susținut la Sala Palatului. Fostul număr 1 mondial s-a încărcat cu energie și fericire datorită evenimentului la care a luat parte sâmbătă, 8 noiembrie.

Fosta mare jucătoare de tenis s-a declarat uimită de o cântăreață renumită din țara noastră. Dezvăluirea a fost făcută după ce a ascultat melodiile pe care le-a interpretat Loredana Groza, în fața a mii de spectatori.

Cu această ocazie, sportiva de 34 de ani i-a adus mulțumiri artistei pentru momentele pe care le-a trăit. De asemenea, după ce s-a întors de la Turneul Campioanelor a recunoscut că vedeta reprezintă un simbol pentru industria muzicală din România.

„Ești o artistă unică, un simbol al muzicii românești și o inspirație pentru mine”, a scris Simona Halep, pe contul personal de Instagram. Mesajul este legat de o filmare în care îi oferă un buchet impresionant de flori. „Unică și inegalabilă”, a adăugat sportiva.

„Un salut de la Loredana Groza și o mare de aplauze. Inima mea a tresărit de bucurie! Mulțumesc, Loredana, pentru emoția asta frumoasă”, a mai notat fosta jucătoare de tenis, într-un alt mesaj de pe social media.

Loredana Groza, anunț la concertul la care a luat parte Simona Halep

Simona Halep s-a numărat printre spectatorii care au aflat o veste neplăcută din partea artistei pe care o admiră. Loredana Groza le-a mărturisit celor care au luat parte la concertul Măiastra că tatăl său are probleme de sănătate.

Din păcate, bărbatul este internat într-o unitate medicală, în stare gravă. Celebra cântăreață a subliniat că este pentru prima oară când performează pe scenă fără ca figura paternă să nu se afle în sala de spectacol.

„Îmi este foarte greu să vorbesc despre asta. Este pentru prima dată când cânt pe această scenă fără ca tatăl meu să fie în sală.

Le mulțumesc cadrelor medicale pentru grija pe care o au față de el. Se află în stare gravă la spital”, a transmis Loredana Groza, la spectacolul de la Sala Palatului la care a luat parte Simona Halep, conform evz.ro.

Tags:
