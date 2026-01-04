Simona Halep, în coborâre în topul câștigurilor all-time din tenisul feminin. Locul pe care-l ocupă fosta sportivă

ADVERTISEMENT

Asociația Tenisului Feminin (WTA) a actualizat topul câștigurilor all-time din tenisul feminin. Simona Halep se află în coborâre, nemaifiind pe podium în prezent. Iată care este locul pe care-l ocupă fosta sportivă.

Locul ocupat de Simona Halep în topul încasărilor din tenis

Simona Halep a ieșit de pe podiumul celor mai bine plătite jucătoare de tenis. Constănțeanca în vârstă de 34 de ani, retrasă din activitate de aproximativ un an, nu mai este considerată a fi cea mai bine plătită din branșa sa.

ADVERTISEMENT

După ce s-a vehiculat că , fosta tenismenă a aflat că nu mai face parte din generația circuitului care adună milioane în conturi. Celebra campioană a coborât în clasamentul all-time al câștigurilor din premii, potrivit datelor oficiale publicate de .

În prezent, a fost depășită de Aryna Sabalenka și Iga Swiatek. După ani întregi în care a ocupat locul 3, acum se găsește pe poziția a cincea. Cu toate acestea, decăderea din top 3 nu șterge reușitele pe care le-a bifat de-a lungul timpului.

ADVERTISEMENT

A atins performanțe remarcabile, Simona Halep fiind una dintre jucătoarele de tenis care a redefinit acest sport în ultimul deceniu, în România. În palmaresul renumitei sportive se găsesc două titluri de Grand Slam.

ADVERTISEMENT

Cum arată topul câștigurilor all-time din tenisul feminin

Simona Halep care are parte de o coborâre, însă nu același lucru se întâmplă cu Serena Williams. Topul câștigurilor all-time din tenisul feminin o clasează pe prima poziție pe jucătoarea de tenis americană, în vârstă de 44 de ani.

Datele arată că renumita sportivă a adunat o avere de 94.816.730 de dolari. Locul doi îi aparține sportivei

Aryna Sabalenka, cu încasări care se ridică la suma de 45.175.621 de dolari. Pe locul trei se află Iga Swiatek, cu 43.640.490 de dolari.

ADVERTISEMENT

Venus Williams, sora mai mare a Serenei Williams, se situează pe locul 4. Tenismena care nu a renunțat la activitatea competițională, în ciuda faptului că are 45 de ani, a câștigat din acest sport 42.867.364 de dolari.