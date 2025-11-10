Simona Halep, în compania unui burlac celebru. Cum au reacționat fanii fostei jucătoare de tenis

ADVERTISEMENT

În urmă cu 9 luni anunța că se retrage din sport, iar acum Simona Halep are mai mult timp liber pentru micile plăceri. A fost văzută în compania unui burlac celebru cu care are multe în comun. Cum au reacționat fanii fostei jucătoare de tenis, în vârstă de 34 de ani.

Cu ce burlac celebru s-a întâlnit Simona Halep

Simona Halep este o prezență constantă pe social media, unde împărtășește cu oamenii multe dintre evenimentele vieții sale. Fostul număr 1 mondial profită din plin de lipsa programului și face tot ce își dorește.

ADVERTISEMENT

Are timp pentru întâlniri și prieteni, dovadă că s-a fotografiat alături de un burlac cunoscut în peisajul românesc. Fosta jucătoare profesionistă de tenis nu a putut sta departe de sport și a avut parte de un moment special.

Împreună cu Horia Tecău s-a întors la vremurile bune. Cei doi s-au văzut în complexul rezidențial deținut de Ion Țiriac din nordul orașului București. În acest loc au jucat tenis împreună, departe de ochii curioșilor.

ADVERTISEMENT

Meciul de pe terenul de zgură i-a amintit tenismenei, care că iubește același sport ca Horia Tecău. Împărtășesc aceeași pasiune, dar îi leagă și o prietenie frumoasă care nu a putut să nu fie observată de oameni.

ADVERTISEMENT

„Aparent încă iubim acest joc”, este mesajul pe care l-a transmis fostul jucător de tenis, pe Instagram. Sportivul este un burlac celebru care atrage toate privirile, încă un motiv în plus ca internauții să reacționeze în număr foarte mare.

„Ați face o pereche de dublu mixt grozavă”, „Doi dintre cei mai buni”, „Și noi vă iubim în continuare”, „Cei mai iubiți” sau „Două legende”, sunt o mică parte dintre comentariile internauților din social media.

ADVERTISEMENT

Vezi această postare pe Instagram

Simona Halep se antrenează pentru Wimbledon 2026

Simona Halep a dezvăluit că a fost invitată să joace la turneul de la Wimbledon de anul acesta, însă a refuzat. În schimb, a acceptat să revină în 2026 și acum a început antrenamentele pregătitoare pentru participare, alături de Horia Tecău.

„Am fost invitată şi acum să joc, dar am simţit că nu e încă momentul şi nu e timpul să fiu legendă. E prea devreme după retragere. Am vorbit cu Horia şi am hotărât ca la anul să jucăm împreună dublu mixt.

În tenis, plănuieşti peste o săptămână, lună, chiar şi peste un an. Aşa era rutina mea mentală, tot timpul plănuiam ceva.

Acum mă gândesc la ziua de azi, să trăiesc azi la maximum şi să las un pic şi viaţa să mă surprindă”, a declarat în urmă cu puțin timp, Simona Halep, într-un interviu, conform . Fosta jucătoare profesionistă de tenis .