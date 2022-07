Simona Halep, în cursa pentru Turneul Campioanelor! Câte puncte o despart de Top 8

Sportiva Româncă se află pe locul 12 în clasamentul WTA Race și are nevoie să recupereze puțin peste 200 de puncte, dar să aibă și o a doua parte a sezonului plină de victorii. , înainte de sezonul de hard.

Simona Halep are șanse de a juca la Turneul Campioanelor

WTA a publicat recent clasamentul celor mai în formă jucătoare ale sezonului, iar conform punctelor acumulate .

În momentul de față Simona se află pe locul 12, cu un total de 1.661 de puncte, având nevoie să recupereze puțin peste 200 de puncte pentru a ajunge la turneul care trebuia să se desfășoare în China.

Din cauza dezvăluirilor dure făcute de jucătoarea Shuai Peng, WTA a decis să suspende toate competițiile care trebuiau să aibă loc în China.

Pentru a se califica la Turneul Campioanelor, Simona Halep trebuie să se claseze până la finalul sezonului în primele 8 jucătoare ale lumii.

Cum arată top 10 WTA Race:

Iga Swiatek 7.290 de puncte Ons Jabeur 2.990 de puncte Coco Gauff 2.262 de puncte Jessica Pegula 2.232 de puncte Maria Sakkari 2.182 de puncte Daria Kasatkina 2.071 de puncte Paula Badosa 2.008 puncte Belinda Bencic 1.876 de puncte Veronika Kudermetova 1.783 de puncte Danielle Collins 1.757 de puncte

Simona Halep, mulțumită de colaborarea cu Patrick Mouratoglou

după ce a început colaborarea cu Patrick Mouratoglou, fostul antrenor al Serenei Williams, despre care spune că este mulțumită.

Performanțele nu au lipsit, Simona reușind să ajungă în semifinalele turneului de la Wimbledon, de unde a fost eliminată de Elena Rybakina, câștigătoarea ediției.

„Sunt recunoscătoare pentru modul în care am progresat după Roland Garros. Am devenit mai puternică și am reușit să arăt un tenis mai bun. Am încredere în acest proces.

Un mare mulțumesc și pentru echipa mea, Patrick Mouratoglou, Theo Cercel, Arnaud Restifo, Candice Gohier, Nina Wennerstrom. Sunt recunoscătoare să vă am alături.

Știu că sunt pe drumul cel bun. Felicitări, Elena Rybakina, ai fost prea puternică pentru mine.

Vă mulțumesc tuturor celor care m-ați încurajat și m-ați susținut, m-ați împins să dau totulNe vedem la anul, Wimbledon”, a fost un mesaj postat de Simona Halep pe contul personal de Instagram imediat după eliminarea de la Wimbledon.