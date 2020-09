Simona Halep, aproape să își împlinească visul la Roma! Ce s-a întâmplat în precedentele finale disputate

Simona Halep este într-o formă excelentă și s-a calificat din nou într-o finală la WTA Roma, după cele din 2017, respectiv 2018, când a pierdut în fața Elinei Svitolina, iar de această dată va face orice îi stă în putere pentru a nu pierde trofeul care îi lipsește din vitrină.

În 2019, Simona nu a avut deloc un parcurs bun la Foro Italico, unde a ieșit încă din turul 2, după ce a acuzat și niște probleme medicale. Atunci pierdea la Marketa Vondrousova (19 ani, 44 WTA), cu 2-6, 7-5, 6-3, care a mai învins-o pe tenismena din România și la Indian Wells și care are un retur de top.

Simona nu a uitat niciodată finalele pierdute în fața ucrainiencei Elina Svitolina, iar de această dată nu vrea ca trofeul să îi mai scape printre degete: ,,Acum am șansa de a schimba asta. Am șansa de a lupta până la sfârșit și pentru fiecare minge. Mâine cred în șansa mea. Cred că am un nivel bun de tenis în acest moment și trebuie să cred că pot câștiga. Voi merge acolo și voi da totul”, declara Simona Halep referitor la finalele pierdute la Roma în fața Elinei Svitolina.

O poate întâlni în finală pe Vondrousova, care a eliminat-o pe Simona Halep anul trecut de la Roma!

Simona Halep (28 de ani, 2 WTA) a învins-o pe Garbine Muguruza (26 de ani, 17 WTA) în semifinalele turneului de la Roma, scor 6-3, 4-6, 6-4, iar luni va juca finala cu Marketa Vondrousova sau Karolina Pliskova.

Simona Halep a avut anul trecut un meci de foc cu tânăra tensimenă care are un retur de temut, unul dintre cele mai bune din circuite și un joc care o incomodează. În optimile de la Indian Wells, tot Marketa Vondrousova s-a impus în trei seturi: 6-2, 3-6, 6-2.

Românca a fost atunci mai bună pe primul serviciu (69%-63%), iar Vondrousova pe al doilea (56%-38%) Cehoaica a avut mai multe mingi direct câştigătoare, 38-31, Halep făcând şi mai multe erori neforţate, 39-27.

Este momentul Simonei Halep să câștige cele 3 turnee preferate: Madrid, Roma și Paris!

Dacă Simona a câștigat la Madrid și la Roland Garros, la Roma nu a reușit niciodată să triumfe, dar acum este mai aproape ca oricând, mai ales după victoria în meciul cu Garbine Muguruza și poate câștiga încă 3 milioane de euro din tenis!

A fost un meci extrem de util pentru fostul lider mondial, fiind prima oară după reluarea circuitului când se testează împotriva unui adversar atât de puternic. Un meci care-i va da încredere pentru Roland Garros, dar și pentru finala de mâine.

Simona a vorbit chiar înainte de meciul cu Muguruza despre visul cel mare, acela de a fi campioană la Roma: ,,Îmi doresc foarte mult acest trofeu, este unul dintre preferatele mele. Încerc, cât se poate de mult, să-l câștig”, a declarat Simona pentru digisport.