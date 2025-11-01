Sport

Simona Halep, în ”inspecție” la Turneul Campioanelor. Ce a făcut sportiva alături de directoarea Garbine Muguruza

Simona Halep a primit un rol important la Turneul Campioanelor de la Riad și la prima vedere pare că sportiva vrea să se asigure că totul e în regulă.
Valentina Vladoi
01.11.2025 | 19:10
Simona Halep in inspectie la Turneul Campioanelor Ce a facut sportiva alaturi de directoarea Garbine Muguruza
Simona Halep a ajuns la Turneul Campioanelor. Sursă foto: Instagram / colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Chiar dacă s-a retras din tenis, Simona Halep nu lipsește de la unele evenimente. Iar cea mai clară dovadă o reprezintă noul ”rol” pe care fosta mare sportivă l-a primit de această dată.

Simona Halep a ajuns la Turneul Campioanelor

Simona Halep revine în forță, însă nu ca jucătoare, ci ca ambasadoare. Organizatorii de la Turneul Campionilor i-au oferit acest rol fostei sportive. De altfel aceasta este inclusă în grupul celor patru vedete care promovează Turneul Campioanelor, alături de Garbine Muguruza, Angelique Kerber și Ons Jabeur.

ADVERTISEMENT

Iar constănțeanca nu vrea să piardă timpul deloc. Aceasta a ajuns la Riad în urmă cu puțin timp și a fost întâmpinată de directoarea Turneului Campioanelor, Garbine Muguruza.

Aceasta i-a făcut un tur complet al complexului sportiv de la Riad. La rândul ei, Simona Halep s-a arătat încântată de întreaga experiență, având în vedere că se află în culisele unui turneu de elită.

ADVERTISEMENT
Noile arme nucleare ale Rusiei sunt „prea puternice pentru a fi folosite”. Există...
Digi24.ro
Noile arme nucleare ale Rusiei sunt „prea puternice pentru a fi folosite”. Există însă o excepție

Sportiva, încântată de întreaga experiență

Evident, au apărut și primele imagini din culise pe internet. Simona Halep nu doar că e încântată de faptul că participă la Turneul Campioanelor. Sportiva a ținut să îi mulțumească public și directoarei.

ADVERTISEMENT
Ion Țiriac n-a stat pe gânduri, după ce a văzut dezastrul din Suceava....
Digisport.ro
Ion Țiriac n-a stat pe gânduri, după ce a văzut dezastrul din Suceava. Decizia luată

În opinia ei, a fost nevoie de o muncă extraordinară pentru ca acest turneu să devină realitate. De asemenea, organizarea este una foarte bună, a mai transmis Halep.

„Ce frumos a fost să explorăm împreună locul unde se desfășoară Turneul Campioanelor! Mulțumesc, Garbine Muguruza, și felicitări pentru munca extraordinară pe care ai depus-o în organizarea acestui eveniment”, a scris Simona Halep.

ADVERTISEMENT

Printre altele, în imaginile apărute pe internet se observă cum Simona Halep a inspectat arena de la Turneul Campioanelor, înaintea primelor meciuri de simplu.

Simona Halep, reușită impresionantă la Turneul Campioanelor

Evident, programul ei de abia începe. Mai exact, sportiva urmează să interacționeze direct cu fanii, să ofere autografe și chiar să poarte un dialog cu aceștia. Și nu ar fi prima oară când se întâmplă asta.

În trecut, înainte să se retragă din tenis, Simona Halep era o prezență constantă la acest turneu. Aceasta a participat de cinci ori la competiția finalului de sezon.

Iar un moment spectaculos a fost chiar în 2014. Atunci, Simona Halep a ”spulberat-o” practic pe Serena Williams în faza grupelor, scor 6-0, 6-2. Ulterior, românca a ajuns în marea finală, dar americanca și-a luat revanșa.

Gafa monumentală, cum nici în SuperLiga nu vezi! Imaginile virale din Bundesliga cu...
Fanatik
Gafa monumentală, cum nici în SuperLiga nu vezi! Imaginile virale din Bundesliga cu golul de cascadorii râsului
Rezultate SuperLiga, etapa 15. Unirea Slobozia – FC Argeș 0-1. De la 20:30...
Fanatik
Rezultate SuperLiga, etapa 15. Unirea Slobozia – FC Argeș 0-1. De la 20:30 urmează U Cluj – FCSB
Ionuț Cercel, titularul U21 la FCSB în meciul cu U Cluj. Cum arată...
Fanatik
Ionuț Cercel, titularul U21 la FCSB în meciul cu U Cluj. Cum arată primul „11”. Update exclusiv
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Valentina Vladoi
Valentina Vladoi
Valentina Vladoi este redactor pe zona de Lifestyle la Fanatik. A debutat ca redactor online la România Liberă, iar mai apoi a lucrat ca redactor online la PS News și Capital, dar și ca prezentator la Diaspora Online Tv.
Parteneri
Legendarul fotbalist a aruncat cu paharul de vin spre Cornel Dinu: 'Am avut...
iamsport.ro
Legendarul fotbalist a aruncat cu paharul de vin spre Cornel Dinu: 'Am avut un defect în viață: nu mi-a plăcut să am șefi'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!