Simona Halep, în ”inspecție” la Turneul Campioanelor. Ce a făcut sportiva alături de directoarea Garbine Muguruza

Chiar dacă s-a retras din tenis, Simona Halep nu lipsește de la unele evenimente. Iar cea mai clară dovadă o reprezintă noul ”rol” pe care fosta mare sportivă l-a primit de această dată.

Simona Halep a ajuns la Turneul Campioanelor

Simona Halep revine în forță, însă nu ca jucătoare, ci ca ambasadoare. Organizatorii de la Turneul Campionilor i-au oferit acest rol fostei sportive. De altfel aceasta este inclusă în grupul celor patru vedete care promovează Turneul Campioanelor, alături de Garbine Muguruza, Angelique Kerber și Ons Jabeur.

Iar constănțeanca nu vrea să piardă timpul deloc. Aceasta a ajuns la Riad în urmă cu puțin timp și a fost întâmpinată de directoarea Turneului Campioanelor, Garbine Muguruza.

Aceasta i-a făcut un tur complet al complexului sportiv de la Riad. La rândul ei, Simona Halep s-a arătat încântată de întreaga experiență, având în vedere că se află în culisele unui turneu de elită.

Sportiva, încântată de întreaga experiență

Evident, au apărut și primele imagini din culise pe internet. Simona Halep nu doar că e încântată de faptul că . Sportiva a ținut să îi mulțumească public și directoarei.

În opinia ei, a fost nevoie de o muncă extraordinară pentru ca acest turneu să devină realitate. De asemenea, organizarea este una foarte bună, a mai transmis Halep.

„Ce frumos a fost să explorăm împreună locul unde se desfășoară Turneul Campioanelor! Mulțumesc, Garbine Muguruza, și felicitări pentru munca extraordinară pe care ai depus-o în organizarea acestui eveniment”, a scris Simona Halep.

Printre altele, în imaginile apărute pe internet se observă cum Simona Halep a inspectat arena de la Turneul Campioanelor, înaintea primelor meciuri de simplu.

Simona Halep, reușită impresionantă la Turneul Campioanelor

Evident, programul ei de abia începe. Mai exact, sportiva urmează să interacționeze direct cu fanii, să ofere autografe și chiar să poarte un dialog cu aceștia. Și nu ar fi prima oară când se întâmplă asta.

În trecut, Simona Halep era o prezență constantă la acest turneu. Aceasta a participat de cinci ori la competiția finalului de sezon.

Iar un moment spectaculos a fost chiar în 2014. Atunci, Simona Halep a ”spulberat-o” practic pe Serena Williams în faza grupelor, scor 6-0, 6-2. Ulterior, românca a ajuns în marea finală, dar americanca și-a luat revanșa.