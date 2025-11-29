Sport

Simona Halep, în ipostaze neașteptate. Sportiva pregătește o lansare a unui album de colecție

Simona Halep va putea fi văzută în ipostaze neașteptate. Marea sportivă pregătește lansarea unui album de colecție, care vine cu niște imagini unice.
Valentina Vladoi
29.11.2025 | 07:15
Simona Halep in ipostaze neasteptate Sportiva pregateste o lansare a unui album de colectie
Simona Halep lansează propriul album. Sursă foto: Instagram / colaj Fanatik
Simona Halep a bifat o carieră fabuloasă mai bine de 15 ani de zile. Și evident, în tot acest timp, sportiva a adunat și numeroase momente de neuitat, care acum vor putea fi văzute de pasionați.

Simona Halep lansează un album de colecție

În albumul pe care Simona Halep îl lansează vor putea fi admirate fotografii chiar din telefonul ei mobil. Iar un în anunț în acest sens a fost făcut chiar de către pagina oficială a produsului, treizecizero.ro.

Conform sursei citate albumul este intitulat ”Din România, Simona Halep” și este realizat chiar de sportivă. În imagini, sportiva noastră poate fi văzută în ipostaze inedite, fără filtre.

Totodată, cei care vor achiziționa albumul se vor bucura și de autograful sportivei. Albumul are în total peste 300 de pagini, iar treizecizero.ro scrie că reprezintă autenticitate, dar și o conexiune între sportivă și fanii săi.

Practic în imagini se poate observa viața reală pe care a avut-o Simona Halep pe teren. Cum au arătat momentele dintre turnee, dar și cele cu oamenii dragi, inclusiv familia. Totodată, vor exista și fotografii ceva mai amuzante.

Ce conține albumul sportivei, de fapt

„Am promis încă o surpriză în ce privește albumul de colecție “Din România, Simona Halep” – povestea în imagini a carierei celei mai valoroase jucătoare de tenis din istoria României. Ei bine, o putem anunța acum: în mod excepțional, unul dintre capitolele albumului este realizat chiar de ea! La propriu.

Selecția Simonei din album cuprinde câteva imagini inedite, alese de ea special pentru acest proiect, o selecție făcută direct din telefonul ei sau din telefoanele celor apropiați. Capitolul – o premieră editorială absolută în România – ne oferă astfel o privire candidă în universul Simonei: viața între turnee, selfie-uri, oamenii dragi din jurul ei, familia, colaboratorii apropiați și momente amuzante din timpul anilor ei de carieră. Este un set emoționant, nefiltrat, needitat și cât se poate de imperfect.

Și exact combinația asta îl face memorabil, și poate mai prețios decât orice altă imagine din album. Capitolul adaugă încă un motiv pe o listă tot mai lungă de detalii, mai mici sau mai mari, care fac albumul acesta unul despre autenticitate și despre conexiunea dintre ea și fanii ei. Un album de colecționat și de păstrat pentru o viață!”, a transmis sursa citată.

Albumul sportivei a intrat deja la tipar

Tot de pe pagina oficială mai aflăm că albumul celebrei Simona Halep a intrat deja la tipar la Milano. În prezent, procesul de producție se desfășoară în condiții excelente, iar fotografiile sunt fabuloase.

În momentul în care produsul final va fi gata, va urma și lansarea. Totodată, sursa citată transmite că va posta și mai multe imagini și detalii din culise în timpul acestui proces.

Simona Halep anunță lansarea în luna decembrie

Simona Halep este și ea extrem de încântată de noul album. Acesta urmează să fie lansat în luna decembrie. Iar sportiva consideră că lansarea este pentru ea un ”cadou special”.

Totodată, aceasta a mai adăugat că speră ca toți cei care au susținut-o de-a lungul carierei sale să se bucure de ceea ce vor putea vedea în imagini. Drept urmare, lansarea se arată a fi cât se poate de interesantă.

„Să ne bucurăm împreună de aceste fotografii, de acest cadou pe care l-am primit atât eu, cât și susținătorii mei. Sunt convinsă că o să le placă tuturor!”, a mai spus Simona Halep, pe pagina de Instagram treizecizero.

Amintim faptul că Simona Halep s-a retras din tenis în prima parte a acestui an. Sportiva a oferit mai multe declarații de atunci și totodată a ținut să explice că nu regretă deloc decizia luată.

Valentina Vladoi este redactor pe zona de Lifestyle la Fanatik. A debutat ca redactor online la România Liberă, iar mai apoi a lucrat ca redactor online la PS News și Capital, dar și ca prezentator la Diaspora Online Tv.
