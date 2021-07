Simona Halep încă suferă după ce a ratat Jocurile Olimpice de la Tokyo: „M-a durut prea tare!

Simona Halep nu s-a refăcut complet după accidentare, însă s-a înscris la turneul de la Cincinnati, care va avea loc în perioada 14-22 august.

ADVERTISEMENT

Până atunci, numărul zece mondial după ce s-a logodit cu Toni Iuruc la vila din Izvorani, conform tradiției machidonești.

Marele regret al anului pentru Simona Halep: retragerea de la Jocurile Olimpice de la Tokyo

Simona Halep regretă poate cel mai mult că nu a reușit să participe la Jocurile Olimpice de la Tokyo, unde toată lumea spera că va aduce o medalie României.

ADVERTISEMENT

Dezamăgirea a fost atât de mare pentru Halep, încât nici măcar nu a vrut să urmărească întrecerea de tenis de la Tokyo: „M-am uitat la Olimpiadă, dar nu m-am uitat la tenis, ca să ne înţelegem. M-a durut prea tare retragerea! Mi-am dorit tare mult, în ultimii doi-trei ani m-am gândit mult la Olimpiadă şi îmi doream să ajung şi eu să am o medalie”, a spus campioana noastră într-un interviu pentru .

După ce a ratat participarea la Roland Garros și Wimbledon, ratarea participării la JO Tokyo 2020 a venit ca o lovitură: „Din păcate m-am retras de la Roland Garros şi Wimbledon, a fost o tristeţe mare, dar a fost şi mai mare după ce m-am retras de la Jocurile Olimpice”.

ADVERTISEMENT

Simona Halep a recunoscut că se va mărita în curând

Simona Halep a vorbit și despre posibilitatea de a deveni mireasă, ceea ce se va întâmpla în viitorul apropiat. Cu toate astea, tenisul rămâne pe primul plan: „Este prioritatea mea numărul 1 (n.r. tenisul). Bineînţeles că şi familia, pentru că am făcut pasul şi m-am logodit”.

„O să am o familie frumoasă, sunt convinsă. Nu m-am măritat încă… s-au supărat foarte mulţi că nu i-am invitat la logodnă, dar nu m-am măritat. O voi face, probabil, în viitorul apropiat. Nu a fost oficial o cununie civilă, nimic de acest gen. A fost doar o întâlnire între familii şi a fost un moment deosebit pentru noi. Mă gândesc la măritiş, dar nu e o grabă”, a mai explicat Simona Halep.

ADVERTISEMENT

Cu toate astea, Ion Țiriac e de părere că Simona va renunța în curând la tenis pentru a își întemeia o familie, ceea ce jucătoarea însă a negat: „Domnul Ţiriac vorbeşte des cu mine despre acest subiect. I-am spus, deşi nu prea crede, că eu încă vreau şi îmi doresc să joc tenis la nivel înalt!”.

Nepoata Simonei Halep i-ar putea călca pe urme: „A spus că ea vrea să fie tenismenă!”

Moștenitoarea Simonei Halep și cea care îi poate călca pe urme e nepoata sa, Tania Halep, care își doreste să joace tenis precum „Teti” (n.r. mătușă în limba machidonească).

ADVERTISEMENT

„A spus că ea vrea să fie tenismenă. Nu ştiu ce i-a venit, dar aşa mi-a spus. M-a întrebat la un moment dat: ‘Teti, de ce toată lumea vrea să facă poze cu tine? Eram la mall, încă nu înţelege”.

Simona va împlini 30 de ani în luna septembrie însă nu se gândește încă la retragere și vrea să mai joace trei ani. Visul ei rămâne să participe la Jocurile Olimpice de la Paris din 2024, orașul ei preferat și locul în care se simte cel mai bine: „Probabil n-o să mai am şansa să joc, dar vrea să cred că mai am totuşi o mică şansă la Paris, în 2024. Dar vreau să iau pas cu pas şi an cu an”.

ADVERTISEMENT

„Am de gând să joc trei ani, dar nu ştiu cum va fi. Parisul este oraşul meu preferat şi cu siguranţă o să fie plăcut dacă ajung acolo”, a mai spus Simona pentru aceeași sursă.