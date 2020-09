Simona Halep, încă un record bifat după victoria de al Roland Garros! De când n-a mai fost învinsă românca

Simona Halep a făcut 29 de ani. Ea a învins-o pe Sara Sorribes Tormo (70 WTA) în primul joc de la Roland Garros cu 6-4, 6-0 și a bifat un record personal.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Sportiva din Constanța a reușit a 15-a victorie la rând. Ultimul eșec al Simonei datează de pe 30 ianuarie 2020, când a fost învinsă de Garbine Muguruza, în penultimul act al turneului de la Australian Open.

De atunci, cu toate că pandemia de coronavirus a amânat sau chiar anulat turnee de tenis, Simona a câștigat trei competiții: Dubai, Praga și Roma.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Simona Halep ar putea cuceri al doilea turneu la Roland Garros

Totodată, în cazul în care se va impune la turneul din Franța, constănțeanca va reveni pe primul loc în lume. O oră și 22 de minute i-au fost suficiente sportivei din România pentru a câștigat meciul cu Sara Sorribes Tormo din primul tur al turneului de Grand Slam francez.

Pe zgura de la Roland Garros, Simona a cucerit trofeul în 2018 și a ajuns până în ultimul act cu un an înainte. Jucătoarea din Spania a fost o adversară dificilă doar în debutul jocului, când a condus de două ori cu break.

ADVERTISEMENT

Sportiva noastră a început să folosească scurtele și să ajungă mai mult la fileu. Mai mult decât atât, Simona a trebuit să se obișnuiască și cu condițiile meteo deoarece a plouat, dar pentru prima dată la turneul francez a avut un acoperiș retractabil.

Posibil duel românesc în turul secund

Simona s-a impus în jocul cu sportiva din Spania după 10 game-uri consecutive câștigate. În manșa secundă, sportiva noastră o va înfrunta pe câștigătoarea meciului dintre Irina Begu și Jill Teichman.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Simona Halep a oferit prima declarație după calificarea în turul doi la Roland Garros: ”Ea nu a greşit deloc la început. Mingea era grea, au fost condiţii dificile. Am avut planul B şi am muncit mult pentru fiecare punct. A fost mai uşor pentru că ea nu loveşte plat, am avut mai mult timp să merg la fileu. Cred că am făcut record de scurte astăzi. Nu am dat atâtea în viaţa mea”, a spus Simona la Eurosport.

Înainte de starul la competiția din Franța Simona Halep a oferit un interviu în care a vorbit despre cele mai dificile momente din careiera sa. Este vorba despre plecarea de la Constanța la București la 16 ani și operația de micșorare a sânilor.

ADVERTISEMENT