Simona Halep, încrezătoare după victoria cu Ons Jabeur: „Mă bucur că pot candida la lovitura lunii!” Ce spune despre duelul cu Jelena Ostapenko. Video

„Simo” a vorbit despre încredere și mărturisește că nu se aștepta să revină atât de repede în duelurile tari ale competițiilor, mai ales după ultimul sezon avut, care a fost presărat de accidentări.

Simona Halep a analizat și duelul din semifinalele turneului de la Dubai, pe care îl va disputa împotriva letonei Jelena Ostapenko.

Simona Halep, încrezătoare după victoria cu Ons Jabeur

că se simte mult mai încrezătoare după victoria categorică, în două seturi, împotriva lui Ons Jabeur, scor 6-4, 6-3, mărturisind că se simte pregătită de semifinala de la turneul din Dubai, unde va da peste Jelena Ostapenko.

„Ca importanță a fost cel mai bun meci, mai ales că am jucat împotriva unei jucătoare din top 10. A fost un meci bun și mă bucur că am fost capabilă să câștig. Îmi plac astfel de lovituri, mă bucur că pot fi candidată la lovitura lunii.

Am fost bine mental, am fost destul de solidă pe picioare, mi-am dorit să joc mai lung și mai apăsat și cred că am returnat bine și am făcut-o cumva să greșească”.

„Sunt foarte mulțumită pentru că anul trecut a fost greu și nu am crezut că voi reveni la un asemenea nivel atât de repede.

Cu Ostapenko mă aștept la un meci la fel de ciudat ca cel de azi, vor fi lovituri puternice, ea are o inconstanță și poate greși ușor, dar să reușească și lovituri incredibile. Am șansa mea, dar mâine va fi un nou meci.

Joacă destul de puternic, dar și eu sunt destul de puternică pe picioare și de câte ori am jucat contra ei, nu m-am simțit dominată pe putere.

Toate adversarele sunt la fel pentru mine și încerc să mă concentrez pe persoana mea”, a mai spus Simona Halep pentru .

La scorul de 5-2 pentru Simona Halep, românca și jucătoarea din Tunisia au oferit un schimb de mingi impresionant, terminat cu o finalizare de senzație a lui „Simo”.

Jelena Ostapenko nu îi dă multe șanse Simonei Halep

o primă reacție după ce a aflat că va juca împotriva Simonei Halep, însă nu îi dă multe șanse jucătoarei noastre: „Simona e o jucătoare constantă. Dacă joc cu ea, trebuie să fiu agresivă. Cel mai probabil, se va apăra!

Am jucat cu ea acum mult timp. Trebuie să o urmăresc din nou. Principalul lucru e că, indiferent cât era scorul, când am jucat agresiv, de cele mai multe ori, am câştigat meciurile. În special în finala de la Roland Garros. Halep n-a putut să-mi facă faţă”.

„E doar începutul sezonului, dar vreau să ajung în Top 10 sau, de ce nu, chiar mai sus. Nu mă voi opri din muncă. Vreau să joc din ce în ce mai bine şi să devin mai bună.

Pentru mine, e doar începutul. Chiar dacă mă emoţionez, lupt, încerc să nu mai pierd puncte aşa cum o făceam înainte. Înainte, când mă emoţionam, eram aşa toată partida. Acum, lupt. Încerc să mă relaxez”, a mai spus Jelena Ostapenko.