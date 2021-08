Simona Halep, indecisă în privința participării la Australian Open: „Va fi foarte greu”

Simona Halep , scor 6-4, 7-6. La conferința de presă de după meci, constănțeanca în vârstă de 29 de ani a declarat că ia în calcul să nu participe la ediția de anul viitor de la Australian Open, dacă o să fie nevoită să stea în carantină.

Australian Open, turneul de la Melbourne desfăşurat la începutul acestui an a stârnit critici numeroase în rândul sportivilor, care au fost obligaţi să ajungă în Australia cu două săptămâni înainte de începerea primului turneu de mare slam şi au fost supuşi la efectuarea unei carantine stricte de 14 zile, cu posibilitatea de a se antrena cinci ore pe zi.

Simona Halep nu știe dacă va juca la Melbourne

La conferința de presă de după meciul cu Giorgi, Simona Halep a declarat că se gândește serios să ia în calcul să renunțe la turneul din Australia, dacă și anul acesta se va impune carantinarea jucătorilor.

„Dacă va fi din nou impusă o carantină strictă, în opinia mea, nu cred că vor veni prea mulți jucători. Pentru mine, va fi foarte greu să vin dacă știu că pot avea ghinion și în avion pot intra în contact cu o persoană depistată pozitiv. Dacă trebuie să intru în carantină, este prea mult”, a declarat Simona Halep la conferință.

Serviciul, noua armă a Simonei Halep

Pauza luată de Simona pare să-i aducă din ce în ce mai multe îmbunătățiri în joc. Sportiva din România

Ea este de părere că acum serviciul va face diferența în meciurile importante și că acesta nu o va mai lăsa la greu.

„Am exersat serviciul enorm în pauză, nu mă puteam mișca prea mult din cauza accidentarii la picior. Este un progres pe care mi-l doream de mult, acum pot să câstig puncte mai ușor.

Am fost susținută, am auzit încurajări și în românește și în engleză. E mult mai bine, simți energia publicului pe teren, sper să nu se mai schimbe niciodată.

Am fost puțin deprimată, m-am grăbit, am vrut să joc la Wimbledon, nu s-a putut, am învățat lecția.

Dacă simt puțină durere, mă opresc până mă refac, am o vârstă, aproape 30 de ani, e normal să apară astfel de accidentări”, a mai spus Simona Halep.

