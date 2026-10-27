Simona Halep, îndrăgostită de dulciuri. Care este desertul preferat al fostului lider mondial

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Simona Halep are un regim alimentar echilibrat chiar și după retragerea din activitate. Fostul lider mondial a dezvăluit că nu a eliminat niciodată dulciurile, desertul său preferat fiind, în realitate, cheesecake-ul.

Desertul preferat de Simona Halep

Marea campioană Simona Halep (35 ani) s-a retras din activitatea competițională în februarie 2025. În ultima perioadă s-a concentrat pe micile plăceri ale vieții și povestea de dragoste pe care o trăiește cu afaceristul Dorin Mateiu. Cei doi formează un cuplu de ceva vreme, însă fosta sportivă este văzută și fără partener.

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Recent, , numărându-se printre invitații de la ziua de naștere a nepoatei sale, Tania. Fostul lider mondial, care nu este ci Angelica Rozeanu, a povestit că nu a fost niciodată strictă din punct de vedere alimentar. Câștigătoarea a două titluri Grand Slam a spus cum se răsfață.

A precizat că nu a renunțat niciodată la dulciuri, desertul fiind de nelipsit pentru frumoasa șatenă. Își permite să consume zahăr în fiecare seară, chiar și atunci când se afla în timpul competițiilor importante. Prin urmare, a dezvăluit că cheesecake-ul este preparatul pe care-l adoră. Prăjitura îi conferă o stare extraordinară.

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„Cheesecake la desert în fiecare seară și a mers destul de bine. Am avut desert în fiecare zi, nu mi-a lipsit. Mă face să mă simt mai bine. Nu am o dietă. Mănânc tot ce îmi place, dar lejer, de câteva ori pe zi, în funcție de ora meciului. Ador pastele, pizza, ciocolata și înghețata”, spunea la un moment dat Simona Halep, conform . Fosta tenismenă a mai dezvăluit că în timpul desfășurării Rogers Cup de la Montreal a consumat zile la rând același mic dejun, compus din ouă jumări şi un croissant cu ciocolată. În schimb, la prânz a avut paste cu pui, iar seara a ales pește.

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Ce face Simona Halep după retragerea din tenis

Simona Halep și-a setat obiective clare după ce a renunțat la competiții. Fosta jucătoare de tenis a decis că nu mai vrea planuri, program strict și responsabilitate. Cu toate acestea, și-a descoperit o pasiune pe care o adoră și unde avansează destul de mult. Golful este activitatea care o scoate din zona de confort și mai ales, care o ajută să aibă grijă de starea de bine, atât la nivel fizic, cât și la nivel psihic. În plus, o determină să fie în formă maximă, alături de mersul constant la sala de antrenament. Pe de altă parte, fostul număr 1 mondial spune că are țeluri care țin doar de propria persoană. Momentan, nu-și dorește să se relaxeze și să bucure din plin de micile plăceri ale vieții.

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Actualul hobby o bucură enorm pentru că poate să-l practice foarte aproape de casă. Șatena deține o vilă la o distanță mică de București. Are o casă într-un complex imobiliar care dispune de teren de golf. Astfel, Simona Halep nu trebuie să se deplaseze prea departe.

Fosta tenismenă originară din Constanța este încântată de sportul acesta, care este destul de costisitor pentru cei care doresc să facă performanță. Partea materială, însă, nu este o problemă pentru frumoasa șatenă.