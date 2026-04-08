Simona Halep, îndurerată după ce și-a luat rămas bun de la Mircea Lucescu: „L-am admirat întotdeauna”. Video

Mircea Lucescu s-a stins din viață marți, 7 aprilie, la Spitalul Universitar de Urgență București. „Il Luce” a suferit un infarct vineri, 3 aprilie, iar în ciuda eforturilor, medicii nu l-au putut salva pe fostul selecționer. Trupul neînsuflețit al antrenorului a fost transportat miercuri, 8 aprilie, la Arena Națională, iar Simona Halep nu a putut lipsi de la acest eveniment tragic.

Simona Halep, îndurerată după vizita la sicriul lui Mircea Lucescu

Pe lângă fostele glorii din fotbal, Simona Halep a asistat la depunerea sicriului lui Mircea Lucescu pe Arena Națională. Fosta sportivă, vizibil afectată, a declarat că antrenorul a fost un exemplu pentru toți și că l-a admirat pe tot parcursul vieții. „Simo” speră că „Il Luce” va avea parte de odihnă veșnică și și-a oferit toate gândurile bune familiei îndoliate.

„O fost un exemplu pentru noi toți! Ne-a învățat ce înseamnă să te dedici total sportului până în ultima clipă. L-am admirat întotdeauna și îmi pare tare rău că am ajuns în momentul acesta. Dumnezeu să îl odihnească și multă putere familiei!”, a declarat Simona Halep.

Când va fi înmormântat Mircea Lucescu

, acestea urmând să se desfășoare într-un cadru sobru și discret, în două locații. La Biserica Sfântul Elefterie, cortegiul funerar va sosi pentru slujba de înmormântare programată la ora 10:00, participarea fiind restrânsă exclusiv la familie și la invitații apropiați.

Ulterior, la , moment în care vor fi acordate onoruri militare, în semn de respect pentru meritele deosebite ale regretatului antrenor. Înmormântarea propriu-zisă este programată pentru ora 13:10. La solicitarea familiei, accesul publicului larg va fi limitat, iar perimetrul din cimitir va fi rezervat exclusiv apropiaților.

