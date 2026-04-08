Simona Halep, îndurerată după ce și-a luat rămas bun de la Mircea Lucescu: „L-am admirat întotdeauna”. Video

Simona Halep a oferit primele declarații după vizita la sicriul lui Mircea Lucescu. Ce a transmis fostul număr 1 WTA la scurt timp după ce și-a luat rămas bun de la „Il Luce”.
Bogdan Ciutacu, Iulian Stoica
08.04.2026 | 19:11
Mircea Lucescu s-a stins din viață marți, 7 aprilie, la Spitalul Universitar de Urgență București. „Il Luce” a suferit un infarct vineri, 3 aprilie, iar în ciuda eforturilor, medicii nu l-au putut salva pe fostul selecționer. Trupul neînsuflețit al antrenorului a fost transportat miercuri, 8 aprilie, la Arena Națională, iar Simona Halep nu a putut lipsi de la acest eveniment tragic.

Simona Halep, îndurerată după vizita la sicriul lui Mircea Lucescu

Pe lângă fostele glorii din fotbal, Simona Halep a asistat la depunerea sicriului lui Mircea Lucescu pe Arena Națională. Fosta sportivă, vizibil afectată, a declarat că antrenorul a fost un exemplu pentru toți și că l-a admirat pe tot parcursul vieții. „Simo” speră că „Il Luce” va avea parte de odihnă veșnică și și-a oferit toate gândurile bune familiei îndoliate.

„O fost un exemplu pentru noi toți! Ne-a învățat ce înseamnă să te dedici total sportului până în ultima clipă. L-am admirat întotdeauna și îmi pare tare rău că am ajuns în momentul acesta. Dumnezeu să îl odihnească și multă putere familiei!”, a declarat Simona Halep.

Când va fi înmormântat Mircea Lucescu

Vineri va încheia seria ceremoniilor dedicate dispariției lui Mircea Lucescu, acestea urmând să se desfășoare într-un cadru sobru și discret, în două locații. La Biserica Sfântul Elefterie, cortegiul funerar va sosi pentru slujba de înmormântare programată la ora 10:00, participarea fiind restrânsă exclusiv la familie și la invitații apropiați.

Prima reacție a Rusiei după armistițiul SUA-Iran. Ce spune Medvedev
Digi24.ro
Prima reacție a Rusiei după armistițiul SUA-Iran. Ce spune Medvedev

Ulterior, la Cimitirul Bellu, ceremonia va fi reluată începând cu ora 12:20, moment în care vor fi acordate onoruri militare, în semn de respect pentru meritele deosebite ale regretatului antrenor. Înmormântarea propriu-zisă este programată pentru ora 13:10. La solicitarea familiei, accesul publicului larg va fi limitat, iar perimetrul din cimitir va fi rezervat exclusiv apropiaților.

S-au decis, după ce Răzvan Lucescu le-a cerut să nu vină la înmormânarea...
Digisport.ro
S-au decis, după ce Răzvan Lucescu le-a cerut să nu vină la înmormânarea lui Mircea Lucescu

Atât de mare a fost Mircea Lucescu! Cum va fi omagiat antrenorul român...
Fanatik
Atât de mare a fost Mircea Lucescu! Cum va fi omagiat antrenorul român în Turcia: ce va face Galatasaray
Imagine sfâşietoare! „Copiii” lui Mircea Lucescu: Gică Hagi, Dorin Mateuț și Mircea Rednic,...
Fanatik
Imagine sfâşietoare! „Copiii” lui Mircea Lucescu: Gică Hagi, Dorin Mateuț și Mircea Rednic, în lacrimi în fața sicriului cu „Il Luce” depus pe Arena Națională
UEFA Europa League, manșa tur a sferturilor. Vezi cu cine se duelează Ionuț...
Fanatik
UEFA Europa League, manșa tur a sferturilor. Vezi cu cine se duelează Ionuț Radu, singurul român rămas în competiție
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu este redactor de sport la Fanatik. A debutat la „Eu Sunt 12”, a lucrat la „Cluburi portive/Sportivity”, „Ultima fază”, „Români ca lumea” sau „Tribal Worldwide Romania”, proiect Heineken referitor la EURO 2020, Champions League, Formula 1 și Cupa Mondială de rugby.
'Mama mi-a spus în ultimele zile de viață ale lui tata: «Nu mai...
