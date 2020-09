Simona Halep înfruntă pentru a doua oară în carieră o româncă la un Grand Slam! S-a întâmplat și la Wimbledon și a urmat titlul!

Simona Halep va juca împotriva Irinei Begu pentru calificarea în turul 3 la Roland Garros 2020. Este a opta confruntare directă între cele două bune prietene, dar prima la nivel de turneu de Grand Slam.

De altfel, Simona Halep a jucat o singură dată contra unei jucătoare din România la un turneu major. Se întâmpla chiar la Wimbledon 2019, atunci când adversară i-a fost Mihaela Buzărnescu. Meciul a avut loc tot în turul 2 al competiţiei.

Nu a fost un meci uşor pentru Simona Halep, care s-a văzut trimisă în set decisiv. Buzărnescu a luat setul doi, scor 6-4, după ce îl pierduse pe primul la trei. Dar Simona Halep a fost cea care a avut ultimul cuvânt. S-a impus cu 6-2 în decisiv şi a mers mai departe, pentru un meci cu Victoria Azarenka.

De altfel, Simona Halep îşi doreşte cu siguranţă o desfăşurare asemănătoare şi în acest an. Pentru că Wimbledon 2019 a fost al doilea ei titlu de Grand Slam din palmares. Pentru început, rămâne de văzut dacă va rămâne invincibilă în faţa jucătoarelor din România.

În setul doi am avut câteva oportunităţi pe care nu le-am fructificat şi am căzut puţin psihic. Dar Mihaela a jucat foarte bine, a câştigat pe merit setul. Amândouă am făcut un meci bun, a fost o partidă frumoasă, grea, aşa cum anticipam.

A fost un meci diferit, pentru că am jucat cu o colegă de Fed Cup. Dar când am intrat pe teren mi-am zis că e o adversară normală. Pentru că dacă mă gândeam la altceva, mi se pierdea concentrarea”, declara Simona Halep după acea partidă.

Totul stă sub semnul cifrei 2: terenul secund la Wimbledon şi Roland Garros pentru turul 2

Pentru a continua coincidenţele, acea partidă a avut loc pe terenul 2 de la Wimbledon. Iar oficialii de la All England Club au fost criticaţi pentru că nu au tratat-o corect pe Simona. La fel se întâmplă şi cu partida de astăzi, pe care francezii au programat-o pe a doua arenă ca mărime, Suzanne Lenglen.

Partida dintre Simona Halep şi Irina Begu va începe în scurt timp şi va fi transmisă de Eurosport, televiziunea care deţine drepturile TV pentru turneele de Grand Slam.

