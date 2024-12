Simona Halep, interviu copleșitor despre calvarul suspendării. „Luați-mi punctele, banii, dar lăsați-mă să joc”. Reacție fără precedent la adresa lui Swiatek

Simona Halep, una dintre marile sportive care au reprezentat România, a trecut printr-un adevărat calvar în ultimii ani. Ea a fost suspendată după ce în organismul său a fost depistată o substanță interzisă. Pedeapsa inițială a fost una de 4 ani, însă, după mai multe cercetări, ea a fost redusă la numai 9 luni. Totuși, sancțiunea pare una enormă dacă ne uităm la felul mult mai blând în care au fost tratați Jannik Sinner și Iga Swiatek.

Simona Halep, interviu copleșitor despre calvarul trăit în ultimii ani. Ce spune despre pedepsele primite de Jannik Sinner și Iga Swiatek

Sportiva din Constanța a vorbit pe larg despre toată această poveste. , comparând situația ei cu cea a colegilor ei din breaslă care au scăpat foarte ușor după ce au fost prinși dopați.

ADVERTISEMENT

În toate aceste 3 cazuri s-a descoperit o substanță interzisă, însă a fost o diferență procedurală. În ceea ce privește situația Simonei Halep, judecata a durat enorm și a fost nevoie de un proces la TAS, acolo unde sancțiunea i-a fost redusă considerabil.

„Am auzit oameni care spun că nu am depistat suficient de repede sursa contaminării. Substanța care a intrat în organismul meu a fost foarte greu de găsit. O găsești doar în China sau în alte părți ale lumii și a trebuit să aștept enorm de mult pentru a putea face testele. Nu a fost vina mea. Nu a fost de parcă eu nu mi-am dorit să o primesc mai repede.

ADVERTISEMENT

Ceea ce consider că nu este corect este că au anunțat imediat cazul meu și am primit toată presiunea din partea presei, iar pentru acești doi jucători au păstrat secretul, menționând cazul doar după ce totul a fost deja rezolvat, așa că este foarte ciudat. De asemenea, am cerut să mi se ridice suspendarea provizorie pentru a putea juca. Am spus: ‚Dacă la final considerați că sunt vinovată, luați-mi punctele, banii și tot ce ține de asta, dar lăsați-mă să joc,’ pentru că îmi doream să păstrez ritmul. Am cerut acest lucru de două sau trei ori, însă acum ei (n.r. Sinner și Iga Swiatek) pot juca.

Jucătoarea, nu vreau să dau nume, știți despre cine vorbesc, a avut o suspendare de trei săptămâni, apoi a jucat două turnee și a fost din nou suspendată. Ce se întâmplă aici? Adică, nu înțeleg. Deci simt că nu este corect”, a explicat Simona Halep într-un interviu pentru publicația .

ADVERTISEMENT

„Nu mă așteptam să fie atât de greu să revin”

Simona Halep a reintrat în circuitul WTA, însă nici până acum nu a reușit să redevină jucătoarea care domina tenisul feminin. . Ea știe că tot ce trebuie să facă acum e să muncească din greu, însă suferința pe care a trăit-o nu i-o poate lua nimeni.

„Nu mă așteptam să fie atât de greu să revin. Credeam că știu ce simt, știu cum trebuie să mă antrenez, dar brusc a fost atât de greu să gestionez emoțiile înainte de meciuri. Am fost mereu emoțională înainte de meciuri, dar acum simt din nou o senzație de greață în stomac. Când am jucat meciuri oficiale, m-am simțit puțin mai ‚moale’.

ADVERTISEMENT

Pașii pe care trebuie să-i faci spre minge, spre colțuri, nu erau acolo. Cred că creierul nu trimitea mesajul corect către picioare. În fiecare zi stau pe teren și fac tot ce făceam înainte. Dar când încep să joc un meci, este diferit. Am jucat două turnee și, timp de trei zile, m-au durut toate. Așa că acesta este obiectivul meu principal: să câștig câteva meciuri, să obțin câteva victorii, să-mi recuperez încrederea”, a continuat dubla câștigătoare de Grand Slam.

Nu au fost doar probleme fizice. Cum a depășit Simona, mental, toată perioada din ultimii ani. „Când treci prin vremuri grele, pierzi mulți oameni”

Simona s-a antrenat nonstop în perioada în care a absentat din circuit, însă tenisul avansează de la o zi la alta. Ritmul jocului este poate cel mai important factor pentru ca un jucător să poată face față în competiție, iar Halep are încă de tras mult pentru a fi acolo. Momentan, ea este în Dubai, acolo unde pregătește sezonul 2025. Ea a vorbit și despre dificultățile psihice pe care le-a trăit.

„Nu am ieșit prea mult. În România, dacă mergeam la sală, oamenii mă întrebau: ‚De ce te tratează așa?’ Întrebări de genul acesta, toate negative, și a fost greu să le gestionez. Aș putea spune că am evitat oamenii puțin. Nu pentru că mi-ar fi fost rușine. Am știut mereu că sunt nevinovată și curată. Am ținut capul sus, dar a fost obositor să fiu întrebată aceleași întrebări în fiecare zi.

Vorbeam în fiecare noapte în care nu dormeam cu fratele meu, trimiteam mesaje și vorbeam. Și cu părinții mei, desigur, dar nu poți să le spui părinților toate sentimentele, pentru că ei suferă. Și am avut câțiva prieteni, puțini, foarte puțini prieteni. Când treci prin vremuri grele, pierzi mulți oameni. Sau realizezi pur și simplu că niciodată nu ai avut acei oameni.

Dar ceea ce mă face cel mai fericit este că pot să zâmbesc, sunt sănătoasă. Văd că totul a trecut, iar acum mă bucur cu adevărat de fiecare zi. Acum mă bucur mult mai mult și de tenis. Nu mai e presiunea pe care o aveam înainte. Acum, când privesc în spate, sunt un pic supărată pe mine pentru că m-am pus sub atât de multă presiune. Nu regret asta, pentru că am reușit să fiu numărul 1, așa că e un amestec. Mă accept, dar acum vreau doar să descopăr lucruri noi”.

Care a fost povestea din spatele mesajului postat la miez de noapte. „OK, acum toată lumea știe ce simt”

Simona Halep a recunoscut că a fost extrem de greu să își adune cuvintele, însă se bucură că a reușit să se descarce și mulțumește tuturor oamenilor care au fost alături de ea.

„Mi-a luat mult timp să îmi exprim aceste emoții pentru că, pe parcursul procesului, nu aveai voie să vorbești. Și atunci devii foarte introvertită și nu poți să vorbești despre asta. A fost noaptea, și pur și simplu am simțit nevoia să scriu acele cuvinte.

Am primit răspunsuri de la mulți oameni și multe mesaje private. Au fost atât de fericiți că m-am exprimat și că am fost deschisă, pentru că probabil au realizat cât de greu este să ții totul înăuntru. Așa că m-au încurajat să vorbesc mai des. Probabil că voi face asta. M-am simțit bine. Am simțit că, ‚OK, acum toată lumea știe ce simt’”.

Simona nu renunță. Care este următorul obiectiv al fostului număr 1 mondial

Simona Halep niciodată nu s-a dat bătută și nu o va face nici acum. Tenismena din Constanța e sigură că va reveni în top 100 mondial în cel mai scurt timp, însă recunoaște că pentru prima oară în carieră e pusă în situația de a calcula câte puncte trebuie să adune pentru a fi acolo. Ea a recunoscut că a fost dezamăgită când a aflat că nu își va putea păstra poziția din clasament avută înainte de suspendare.

„După ce am fost suspendată, am văzut că nu am niciun punct. Nu aveam puncte de apărat. Adică, ce faci după ce ai fost numărul 1 și nu ai nimic de apărat, nu ai nimic? Și atunci ai o senzație de frustrare. Am încercat să îmi adun energia și să continui. Nu mă așteptam ca revenirea să fie atât de grea, însă așa cum am spus, am învățat foarte multe și mi-am dat seama că sunt puternică, am răbdare și mă pot adapta”, a încheiat Simona Halep.