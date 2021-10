Simona Halep, interviu la finalul Transylvania Open: “Nu am putut mai mult azi! Jocul m-a frustrat puţin!”

Anett Kontaveit este prima campioană de la Transylvania Open. pe Simona Halep în ultimul act şi merge în premieră la Turneul Campioanelor de la Guadalajara.

Pentru este primul meci pierdut în turneele WTA din România. Fostul lider mondial a câştigat anterior turneele WTA de la Bucureşti, în 2014 şi 2016, însă la Transylvania Open a trebuit să fie mulţumită cu trofeul mai mic.

Simona Halep, interviu la finalul Transylvania Open: “Am încercat să lungesc finala, dar nu am putut”

La final, românca a fost dezamăgită de rezultat, însă i-a dat credit adversarei, spunând că a fost mai puternică în finala de la Cluj. Simona Halep a spus că încă se gândeşte dacă va fi prezentă şi la WTA Linz, iar o decizie va fi luată după două zile de odihnă.

A fost un meci greu împotriva lui Anett Kontaveit. Cu ce rămâi după această săptămână de la Cluj?

– A fost un meci foarte greu azi. Merită victoria. Am încercat să lungesc finala, dar nu am putut. Dar au fost multe lucruri pozitive în această săptămână. Chiar dacă este un trofeu mai mic, este un trofeu. Nu sunt foarte dezamăgită, doar vreau să îmi îmbunătățesc jocul.

“Puteam şi eu evoua mai bine, dar asta a fost limita. O să mă bucur pentru acest rezultat”

Ai avut primele momente de nervozitate în această săptămână. Care a fost motivul?

– Jocul ei m-a frustrat puțin pentru că nu am putut schimba. A fost dificil. Am încercat în setul secund să schimb, însă nu am reuşit.

A fost Anett prea bună sau ai evoluat tu mai modest?

– A jucat mai bine Anett. A jucat puternic. Puteam şi eu evoua mai bine, dar asta a fost limita. O să mă bucur pentru acest rezultat, pentru că s-au întâmplat foarte multe lucruri bune la Cluj.

“Cu siguranță vin la anul dacă voi fi aptă”

Ai încercat să schimbi ceva ca să poţi reveni?

– Nu pot să spun că n-am încercat. Sunt supărată, dar nu atât de mult încât să uit ce am făcut în această săptămână.

Te vei întoarce la anul?

– Cu siguranță vin la anul dacă voi fi aptă.

“Este gata camera trofeelor. Soțul meu s-a ocupat foarte bine de ea. O să postez niște poze, dacă îmi dă voie”

Ai 12 ani la rând cu finală WTA. Unde vei pune trofeul?

– Este gata camera trofeelor. Soțul meu s-a ocupat foarte bine de ea. O să postez niște poze, dacă îmi dă voie. A fost un an greu. Tenisul pe care l-am arătat, nivel ridicat.

Urmează Linz?

– Acum da, vedem cum sunt cu spatele. Vreau să mă odihnesc două zile şi voi lua o decizie. Am avut acele dureri la spate care m-au chinuit şi vreau să văd cum mă simt.

“Am fost tristă când am auzit că se schimbă mingile, pentru că știam că va fi foarte greu să rezist.”

Ultimul tău game de serviciu a fost foarte disputat. Sperai să întorci situaţia în meci?

– Mă gândeam că orice se poate. Mental nu am cedat în niciun moment. Orice game este important, am crezut că pot să mai prelungesc meciul. A servit foarte bine, cu mingi noi. Am fost tristă când am auzit că se schimbă mingile, pentru că știam că va fi foarte greu să rezist.

“Nu o să merg nicăieri, o să mă antrenez aici, în România”

Cu ce gânduri pleci de la Cluj?

– În primul rând, plec cu multă încredere de aici. Am avut parte de condiţii extraordinare, oameni foarte primitori. Am făcut meciuri foarte bune şi asta este tot ce contează. Am avut patru meciuri extraordinare, al cincilea un pic mai slab şi datorită jocului pe care l-a avut adversara.

Povesteşte-ne te rog planul pe care îl ai pentru pregătirea noului sezon?

– O să fac multe antrenamente. Nu o să merg nicăieri, o să mă antrenez aici, în România. Nimic special, cât mai mult antrenament astfel încât să fiu pregătită la începutul sezonului.