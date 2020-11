Simona Halep, interzisă de Federaţie: „Nu am avut voie la Centrul Naţional de Tenis“

Simona Halep, ocupanta locului 2 în clasamentul WTA şi cea mai importantă jucătoare din România, a povestit un episod neştiut care a avut loc între ea şi Federaţia Română de Tenis: FRT i-a interzis accesul la Centrul Naţional de Tenis.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Se întâmpla la începutul anului 2011, când Simona Halep era la început de carieră şi nu intrase încâ în primele 50 de locuri ale clasamentului mondial.

Mai exact, după participarea la Australian Open în ianuarie 2011, în urma unei accidentări, Simona Halep a fost pedepsită de FRT pentru că a preferat să dea totul la turneul de Grand Slam şi a ratat meciurile naţionalei în FED Cup.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Simona Halep: „Mi s-a comunicat că nu mai am voie la Centrul Național de Tenis!

„Am avut mai mulți sponsori care m-au sprijinit în carieră. Cât despre Federație, am avut și momente mai puțin bune. Și menționez asta pentru prima dată în viața mea.

În 2011, când am jucat turul 3 la un Grand Slam pentru prima dată, în Australia, trebuia să vin în februarie acasă și să joc în Fed Cup.

ADVERTISEMENT

Am făcut ruptură la abdomen și am anunțat dinainte că nu voi putea să particip pentru că am ruptură, voi trage cât pot la Australian Open și apoi îmi voi lua pauză. Și mi s-a comunicat că nu mai am voie la Centrul Național de Tenis!

Au fost momente foarte grele, pe care eu le-am ținut în mine, dar a venit momentul să o spun, pentru că acum zâmbesc, nu mă mai afectează. Dar m-au afectat atunci când s-a întâmplat, așa că eu nu am cerut niciodată nimic de la Federație“, a mărturisit Simona Halep, într-un dialog cu Andi Moisescu, postat pe contul de Youtube al omului de televiziune.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Simona Halep: „Trebuie să joc pentru România fără nimic“

Simona Halep a reprezentat România în 32 de partide în FED Cup. Şi spune că a făcut-o fără să primească nimic din partea FRT. Ba chiar, uneori a jucat accidentată. A făcut-o cu sufletul.

„Am avut susținere totală din partea familiei! Dar de la Federația Română de Tenis nu am luat niciun ban, nici că am jucat în Fed Cup. Pentru că educația mea și spiritul meu de sportiv au fost că trebuie să joc pentru România fără nimic.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Eu îmi doream să fiu acolo și am jucat cu tot sufletul, de fiecare dată. Am jucat și cu gleznă ruptă, și cu spate blocat și cu multe chestii! Dar am fost și criticată pentru că nu m-am dus în anumite meciuri“, a povestit sportiva.

Din 32 de meciuri pentru România, 25 au fost în proba de simplu – 20 de victorii şi 5 înfrângeri – şi 7 la dublu – două succese şi cinci eşecuri.