Simona Halep, investiție majoră în apropiere de București. Își face vilă pe malul Lacului Snagov

Jucătoarea de tenis Simona Halep va face o investiție majoră în apropiere de București, ea pregătindu-se să-și ridice o casă pe malul Lacului Snagov.

Campiona noastră se pregătește pentru Australian Open 2021 și și-a transmis live pe Facebook ultimul antrenament. Ea a impresionat prin numărul de flotări consecutive reușite, 31.

Halep are alături o armată de specialiști care să o ajute pe partea de pregătire fizică. Românca a renunțat în urmă cu un an la parteneriatul cu Teo Cercel.

Investiție de viitor pentru Simona Halep în apropiere de București

Până să plece la Antipozi, Simona Halep a dat girul pentru o investiție importantă de viitor în apropiere de București. Conform Telekom Sport, ea își va construi o casă pe malul Lacului Snagov.

Locuința sportivei se va construi pe un teren ce în trecut i-a aparținut fostului fotbnalist Ionuț Lupescu, chiar în proximitatea Complexului de Pregătire de la Izvorani. Casa va avea acces la Lacul Snagov şi va avea și un hangar pentru bărci.

Terenul a fost vândut de Lupescu către un om de afaceri, care ulterior l-a evaluat la 4-5 milioane de euro, iar în urmă cu doi ani a ajuns în proprietatea Simonei Halep, fără să existe informații pentru prețul plătit.

Campioana de la Wimbledon a avut coronavirus la sfârșitul lunii octombrie. Clasată pe locul 2 în ierarhia WTA, sportiva din Constanța a mărturisit că vrea cu orice preț ca pandemia să ajungă la final și a dezvăluit că este pregătită să se vaccineze.

De altfel, Ministerul Sănătății derulează în aceste zile o amplă campanie de vaccinare anti-Covid-19, iar Simona Halep este unul dintre numele mari prin intermediul cărora Ministerul încearcă să îi convingă pe români că vaccinarea este necesară și nu produce efecte secundare.

Simona Halep și-a petrecut prima zi din an în natură și privește noul an foarte optimistă. Dacă aproape în fiecare an de Anul Nou fetele din tenis se pregăteau deja de Australian Open, de data aceasta au putut sărbători acasă cu familia și prietenii.

