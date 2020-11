Simona Halep, ipostază inedită alături de medicii din linia întâi. Mesajul sportivei pentru cei care i-au fost alături

La aproape două săptămâni după ce a anunțat că a fost diagnosticată cu coronavirus, Simona Halep s-a vindecat și le-a transmis un mesaj medicilor de la Mates Balș.

Îndrăgita jucătoare de tenis, în vârstă de 29 de ani, ar fi luat contact cu virusul după ce iubitul ei, Toni Uruc, a fost confirmat pozitiv pe data de 27 octombrie.

După 10 zile de tratament, Simona Halep a anunțat pe rețelele de socializare că s-a refăcut 100%, dorind să le mulțumească medicilor pentru tot sprijinul oferit de-a lungul timpului.

În urmă cu 10 zile, sportiva româncă a anunțat că a fost depistată pozitiv cu coronavirus și, potrivit FANATIK, tânăra ar fi contactat virusul de la iubitul ei, Toni Uruc, care a fost diagnosticat cu temutul virus pe 27 octombrie. Simona Halep a fost infectată la aproximativ două luni dupa ce a decis să nu participe la US Open tocmai din cauza virusului.

La câteva ore de la confirmarea testului negativ la COVID-19, Simona Halep a ținut să transmită, prin intermediul conturilor sale oficiale de Facebook și Instagram, un mesaj de mulțumire pentru medici, dorind să îi informeze și pe susținătorii de pe rețelele de socializare cu privire la starea ei de sănătate. Această a postat și o fotografie alături de cadrele medicale care au ajutat-o.

“Thanks to the Matei Bals’ team for your superb support during this time (Mulțumesc echipei de la Matei Balș pentru întregul suport din această perioadă)”, a fost mesajul sportivei în mediul online.

După ieșirea din izolare, Simona Halep se pregătește în continuare pentru sezonul 2021. Sportiva va încheia anul pe locul doi în clasamentul mondial al tenisului feminin și va continua să se pregătească, cel mai probabil, în România, din cauza restricțiilor impuse de autorități, urmând să înceapă sezonul următor în Australia.

În timpul pandemiei de coronavirus, Simona Halep a participat la trei turnee: WTA Praga, WTA Roma si Roland Garros, câștigând două dintre acestea.

