Simona Halep își continuă declinul în clasamentul WTA! Locul neașteptat pe care va ajunge înainte de Indian Wells

Simona Halep nu a participat în această săptămână în circuitul feminin, unde turneul de la Chicago, WTA 500, a fost cea mai importantă competiție. Merge, în schimb, săptămâna viitoare, la Indian Wells.

Dar pentru jucătoarea din România. În această săptămână a pierdut 65 de puncte, pe care le obținuse la Wuhan 2019. Va avea 2982 de puncte la următoarea actualizare, care se face luni, 4 octombrie.

Nici rezultatele de la Chicago nu au ajutat-o prea mult pe Simona Halep. Ons Jabeur și Elena Rybakina sunt jucătoarele care o vor depăși pe româncă în clasamentul WTA. Prima joacă finala cu Garbine Muguruza, în vreme ce a doua a ajuns până în semifinale.

Astfel că Simona Halep mai pierde încă două poziții și ajunge pe locul 17 în clasamentul WTA. Iar riscul de a ieși din top 20 este uriaș dacă nu va avea o prestație bună la Indian Wells. Mai ales că va continua să piardă puncte la următoarele actualizări.

Cel mai important în următoarea perioadă, îi vor fi anulate cele 240 de puncte pe care le-a câștigat la Roland Garros 2020, când a ajuns în optimile de finală. La ediția din acest an nu a participat din cauza unei accidentări.

Dezastru pentru Simona Halep în clasamentul WTA Race. Mai pierde și aici două locuri și ajunge pe 41!

În clasamentul WTA Race, situația este cu atât mai dramatică pentru Simona Halep. La actualizarea de săptămâna viitoare va fi scoasă din top 40! Pierde două locuri și ajunge pe 41, cu 1202 puncte. Sorana Cîrstea, cea mai bine clasată româncă în clasamentul Race, pierde și ea un loc și ajunge pe 35, cu 1359 puncte.

Clasamentul Race ține cont exclusiv de rezultatele obținute în 2021, astfel că este foarte bun indiciu despre modul în care va arăta ierarhia WTA la finalul anului. Iar pentru Simona Halep, lucrurile nu arată deloc încurajator.

Patru jucătoare și-au asigurat deja calificarea la Turneul Campioanelor, competiție care în acest an va avea loc în Mexic, la Guadalajara: Ashleigh Barty, Aryna Sabalenka, Barbora Krejcikova și Karolina Pliskova.

Simona Halep mai joacă în doar trei turnee până la finalul acestui sezon. Merge la Indian Wells, Kremlin Cup și Transylvania Open

Simona Halep nu mai are prea mult timp să strângă puncte până la finalul acestui sezon. Mai ales că nu are nicio șansă să se mai califice pentru ediția din acest an de Turneul Campioanelor.

Simona Halep și-a confirmat prezența la trei turnee în acest final de sezon. În afară de Indian Wells, unde va intra în concurs săptămâna viitoare, mai merge la Moscova, pentru Kremlin Cup, și la Cluj, pentru Transylvania Open. La Cluj .

Indian Wells este o competiție de categorie WTA 1000, la care Simona își poate salva sezonul. Kremlin Cup, 18-24 octombrie, este de categorie WTA 500, iar Transylvania Open, 25-31 octombrie, este WTA 250.