Sport

Simona Halep iubeşte din nou! Primele imagini împreună cu milionarul Dorin Mateiu, în vacanţa din Mykonos

Simona Halep şi omul de afaceri Dorin Mateiu au fost surprinşi de fotoreporteri împreună, în timp ce îşi petreceau vacanţa în Mykonos.
Catalin Oprea
10.06.2026 | 22:14
Simona Halep iubeste din nou Primele imagini impreuna cu milionarul Dorin Mateiu in vacanta din Mykonos
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Simona Halep iubeşte din nou! Primele imagini împreună cu miliardarul Dorin Mateiu, în vacanţa din Mykonos. Sursa. hepta.ro
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Simona Halep se pregăteşte de meciul de retragere, care va fi organizat în cadrul Sports Festival, pe BT Arena din Cluj-Napoca, într-un eveniment care se va desfăşura sâmbătă, 13 iunie, de la ora 17:00.

Simona Halep, împreună cu milionarul Dorin Mateiu în Mykonos

Înaintea acestui eveniment, Simona Halep a fost în vacanţă în Mykonos, acolo unde a fost surprinsă împreună cu milioanrul Dorin Mateiu, supranumit „Regele mezelurilor”. Imaginile au fost publicate de Cancan şi pot fi accesate la acest link.

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Retrasă de un an şi jumătate, Simona Halep se bucură de viaţă. Nu mai are un program strict sau presiunea competiţiei şi a antrenamentelor. Pe cei doi îi mai leagă un lucru, au acelaşi hobby: golful, atât Simona Halep cât şi Dorin Mateiu fiind pasionaţi de acest sport.

Simona Halep petrece o mare parte a timpului în Dubai, unde locuieşte şi Mateiu

Simona Halep nu a confirmat niciodată oficial o relaţie după despărţirea de Toni Iuruc, însă după retragere şi-a petrecut o mare parte din timp în Dubai, oraş în care şi Dorin Mateiu locuieşte o bună parte din an. În plus, cercurile de prieteni şi apariţiile se intersectau tot mai des.

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Pe imagini se vede cu Dorin Mateiu este foarte grijuliu cu Simona Halep, ba chiar şi-a luat în serios rolul de fotograf, astfel încât cadrele în care apare fosta mare sportivă să fie perfecte. Cei doi au fost surprinşi pe la plaja restaurantului Spilia, unul dintre locurile frecventate de milionari în Mykonos.

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Simona Halep s-a căsătorit civil cu Toni Iuruc pe 15 septembrie 2021. Mariajul nu a durat decât un an, cei doi despărţindu-se un an mai târziu, cu doar două luni înainte de cununia religioasă. Dorin Mateiu este un om de afaceri care a făcut avere din industria alimentară, investind apoi şi în alte domenii.

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  • 70.000.000 de euro este averea estimată a lui Dorin Mateiu
  • 34 de ani are Simona Halep
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