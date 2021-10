Simona Halep – Jaqueline Cristian, Live video ora 18:00. Încă un duel românesc la Transylvania Open

Meciul Simona Halep – Jaqueline Cristian are loc vineri, 29 octombrie, cu începere de la ora 18:00, în cadrul sferturilor de finală ale turneului de tenis feminin de 250 de puncte de la Cluj-Napoca, Transylvania Open 2021.

Unde se joacă meciul Simona Halep – Jaqueline Cristian

Confruntarea Simona Halep -Jaqueline Cristian se dispută vineri, 29 octombrie, de la ora 18:00, în Sala Sporturilor Horia Demian din Cluj-Napoca, în sferturile de finală ale Transylvania Open 2021, turneu de tenis feminin dotat cu premii în valoare de 235.000 de dolari.

Din păcate, deși s-au vândut inițial aproape toate biletele, meciul nu va avea parte de freamătul tribunelor, care vor rămâne goale ca urmare a deciziei autorităților centrale ca măsură de stopare a pandemiei de coronavirus.

Cine transmite la TV partida Simona Halep – Jaqueline Cristian

Partida Simona Halep – Jaqueline Cristian se joacă vineri, 29 octombrie, de la ora 18:00, în sferturile de finală ale turneului feminin de tenis Transylvania Open 2021, organizat la Cluj-Napoca, și este transmisă în direct pe micile ecrane pe canalele Digi Sport 2 și Look Plus. O mai puteți viziona și pe site-ul FANATIK.RO în format LIVE VIDEO.

În sală se vor afla doar persoane acceptate cu certificat verde în loja VIP, așa cum este tatăl sportivei britanice Emma Răducanu, , staff-urile tehnice ale jucătoarelor și voluntarii care asigură bunul mers al turneului.

Simona Halep vrea titlul la Transylvania Open

Simona Halep nu a câștigat niciun trofeu în 2021 și și-a fixat ca obiectiv câștigarea titlului la Transylvania Open, performanță care ar mai salva întrucâtva acest an în care a fost măcinată de accidentări.

Simplu nu este, pentru că dacă va reuși să treacă de Cristian, în semifinale ar urma să joace împotriva învingătoarei din partida Emma Răducanu – Marta Kostyuk, cu ultima întâlnindu-se recent la Indian Wells și câștigând acel joc.

A mai jucat cu o româncă în turul 1

Simona Halep are în față în sferturi pe cea mai talentată jucătoare româncă din noua generație, Jaqueline Cristian, ajunsă pe locul 105 în lume. Este o sportivă care are potențial foarte bun și care poate progresa mult în următorul an, la cei 23 de ani ai săi.

La Transylvania Open, Simona a mai întâlnit o jucătoare din România în turul 1, pe Gabriela Ruse, pe care a depășit-o clar în două seturi, dar în turul 2, , pentru dureri lombare.

Cote la pariuri pentru jocul Simona Halep – Jaqueline Cristian

dar acest lucru nu pare a-i impresiona pe bookmakeri, care o văd pe Halep superfavorită, la o cotă de 1,20. Succesul outsiderei e văzut la cota de 4,60.

Și un singur set luat de Jaqueline ar avea cotă foarte bună – 1,90 și nu ar fi imposibil, mai ales dacă Simona ar mai avea probleme cu zona lombară, care i-ar limita mare parte din mobilitatea de deplasare pe teren.