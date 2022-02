Simona Halep – Jelena Ostapenko Live video ora 15:00. Pentru un loc în finala turneului de la Dubai

Meciul Simona Halep – Jelena Ostapenko are loc vineri, 18 februarie, cu începere de la ora 15:00, în prima semifinală a turneului WTA de 500 de puncte şi dotat cu premii în valoare de 700.000 de dolari de la Dubai. Este pasul decisiv pentru constănţeancă pentru a juca o a doua finală în acest an, după cea câştigatâ la Melbourne, la început de an.

Unde se joacă meciul Simona Halep – Jelena Ostapenko

Întâlnirea Simona Halep – Jelena Ostapenko se desfăşoară vineri, 18 februarie, de la ora 15:00, în prima semifinală a turneului feminin de tenis de la Dubai, pe terenul central din complexul Aviation Club Tennis Centre din capitala Emiratelor Arabe Unite. După acest meci, de la ora 17:00 vor intra pe teren, pentru a stabili a doua finalistă, Veronika Kudermetova şi Marketa Vondrousova.

Cum în Emiratele Arabe Unite rata de vaccinare este una foarte ridicată, de peste 95 la sută, este de aşteptat ca tribunele să fie din nou pline, mai ales că este vorba de partidele care vor stabili cine va juca finala turneului, unul la care s-au consemnat foarte multe surprize, nici un cap de serie nereuşind să ajungă în această fază,

Cine transmite la TV partida Simona Halep – Jelena Ostapenko

Partida Simona Halep – Jelena Ostapenko se joacă vineri, 18 februarie, de la ora 15:00, pe terenul central din cadrul complexului Aviation Club Tennis Centre de la Dubai şi va fi transmiă în direct şi în exclusivitate de postul Digi Sport 2. O mai puteţi urmări intrând pe site-ul FANATIK, în format LIVE VIDEO.

La Dubai parcă şi vremea a fost unul dintre partenerii turneului, pentru că aşa cum a fost de frumos de la începutul competiţiei aşa se va păstra până la final, ba încă şi pentru săptămâna viitoare, când e programată întrecerea băieţilor. Adică 24 de grade temperatură, cer permanent senin şi umiditate în aer de 50 la sută, adică perfectă pentru sportive.

Simona Halep a făcut un meci foarte bun cu Ons Jabeur

A existat, printre fanii Simonei şi printre iubitorii tenisului în general, îndoiala că după ce a avut parte de două meciuri mai uşoare în primele tururi, cu Allison Riske şi Gabriela Ruse, Simona Halep va întâmpina dificultăţi majore în sfertul de finală cu tunisianca Ons Jabeur, nr. 10 mondial şi singurul cap de serie rămas în concurs.

Însă toate aceste temeri s-au risipit încă din primele game-uri ale primului set. , nici un moment nu i-a oferit adversarei şansa de a reveni în meci şi a încheiat en fanfare, cu o victorie categorică, un 2-0 la seturi care nu mai existase până atunci în preceddentele două întâlniri comune.

Halep nu resimte nici un moment lipsa unui antrenor

După cum se ştie, Simona Halep a decis să meargă la cele două turnee din Golf, Dubai şi apoi Doha, doar însoţită de un sparring-partner de la academia francezului Patrick Mouratoglu, coach-ul Serenei Williams, şi fără a avea vreun antrenor care să îi ofere indicaţii în momentele în care ar apărea probleme în joc.

Simona a spus că după cele două turnee va decide dacă şi la competiţile care vor urma apoi în SUA va proceda la fel sau va numi un tehnician care să o însoţească, însă până acum se dovedeşte că şi evoluţia solidă din partida cu Ons Jabeur e cea mai bună dovadă în acest sens.

Cote la pariuri la jocul Simona Halep – Jelena Ostapenko

Bookmakerii au fost şi ei impresionaţi de calitatea evoluţiilor Simonei Halep la Dubai, turneu pe care l-a câştigat de două ori, ultima oară în 2020, şi acordă cota de 1,45 la victorie româncei. Un set luat de letonă ajunge la cota de 1,70 iar victoria este cotată la 3,10. Şi varianta total seturi peste 2,5 are cotă mare, 2,40.

Simona Halep a pierdut în 2017 absolut incredibil finala de la Roland Garros în faţa Jelenei Ostapenko, de la 1-0 la seturi, 3-0 şi 40-0 pe serviciul acesteia în setul secund. S-a revanşat câteva luni mai târziu la Beijing, scor 2-0 la seturi, dar nici acum imaginea acelei drame nu s-a putut şterge, iar face şi acum declaraţii războinice, spunând că poate repeta isprava.