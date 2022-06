Simona Halep – Kirsten Flipkens Live video ora 19:00. Simo, fără set pierdut în cele cinci confruntări cu belgianca

Meciul Simona Halep – Kirsten Flipkens are loc joi, 30 iunie, cu începere de la ora 19:00 sau după această oră, în funcție de starea vremii, în turul 2 al turneului de Grand Slam de la Wimbledon. Învingătoarea din acest joc o va întâlni în turul 3 pe câștigătoarea partidei dintre slovaca Anna Karolina Schmiedlova și poloneza Magdalena Frech.

Unde se joacă meciul Simona Halep – Kirsten Flipkens

Întâlnirea Simona Halep – Kirsten Flipkens se dispută joi, 30 iunie, de la ora 19:00 sau după această oră, dacă vor fi probleme cu vremea, pentru că altminteri nu ar exista un alt impediment, meciul urmând a se desfășura pe terenul 2, cel de-al treilea ca importanță, după Central și terenul 1. Jocul ar urma să înceapă la ora 17:00, ora Marii Britanii.

În schimb, o altă româncă, Mihaela Buzărnescu, va păși, tot de la ora 19:00 ora României, pe iarba terenului Central, pentru confruntarea cu numărul 5 mondial, jucătoarea americană Cori Gauff. Situațiile sunt însă diferite în ceea ce privește șansele celor două românce, evoluând simultan: Halep este superfavorită, iar cota lui Miki este una astronomică, 8,40 față de 1,05 Gauff.

Cine transmite la TV partida Simona Halep – Kirsten Flipkens

Partida Simona Halep – Kirsten Flipkens se joacă joi, 30 iunie, de la ora 19:00, pe terenul 2, în turul al doilea al turneului de Grand Slam pe iarbă de la Wimbledon, care are loc în incinta complexului de la Queen Club și va fi transmisă, ca de obicei, în exclusivitate de unul dintre posturile Eurosport 1 sau Eurosport 2. O mai puteți viziona intrând pe site-ul FANATIK.RO, în format LIVE VIDEO.

La Wimbledon meteorologii au prognozat o zi cu cer variabil, mai mult senin, cu șanse estimate între 5-15 la sută pentru ploi slabe, trecătoare, față de ziua precedentă, în care programul a fost aproape de a fi dat complet peste cap de ploaie, dar aceasta s-a oprit totuși destul de la timp pentru a se juca aproape toate meciurile programate.

Simona Halep, evoluție sigură cu Karolina Muchova

Simona Halep s-a pregătit intens pentru revenirea pe iarba de la Wimbledon, după ce a câștigat aici al doilea trofeu de Grand Slam din carieră, în 2019. În 2020 pandemia a învins Wimbledonul, dar, interesant lucru, organizatorii nu au pierdut foarte mult, pentru că au avut o poliță de asigurare pentru situații în care o maladie universală ar împiedica să se desfășoare competiția! Apoi, în 2021 nu a putut participa, având probleme medicale.

În primul meci, pe care l-a câștigat clar, în două seturi, în fața jucătoarei din Cehia Karolina Muchova, comițând puține erori neforțate. În mod normal, cu un joc măcar la nivelul celui prestat în primul tur Halep nu ar trebui să aibă probleme până în turul 4, pentru că și în turul 3 poloneza Frech sau slovaca Schmiedlova nu sunt rivale din Top 10. În schimb în turul 4 dacă nu vor fi alte surprize ar urma o întâlnire cu iberica Paola Badosa, o sportivă din |Top 10.

Cote la pariuri la jocul Simona Halep – Kirsten Flipkens

Bookmakerii nu au nici un fel de îndoială asupra victoriei Simonei Halep în fața belgiencei. Halep are cotă variind între 1,10-1,15 pentru a trece în turul 3, în timp ce Flipkens, care , are cotă 6,50 pentru ca acesta să nu fie ultimul ei meci la simplu. Și un set smuls Simonei are valoare mare, 2,40.

Tradiția întâlnirilor directe ne aratâ că au fost cinci meciuri între Simona Halep și Kirsten Flipkens, pe diferite suprafețe de joc, dar indiferent pe ce s-a jucat, zgură, hard sau iarbă, deznodământul a fost mereu același, adică victorii cu 2-0 pentru Simona. Cu alte cuvinte, nu numai că este 5-0 la meciuri dar este și 10-0 la seturi!