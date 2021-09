Simona Halep – Kristina Kucova, Live video ora 19:30 în turul 2 la US Open. Simo, exilată pe terenul 17

Meciul Simona Halep – Kristina Kucova are loc miercuri, 1 septembrie, cu începere de la ora 19:30 în cadrul turului 2 de la . În primul tur, , iar Kucova a depășit-o tot cu 2-0 pe americanca Li, un rezultat mai puțin scontat.

Unde se joacă meciul Simona Halep – Kristina Kucova

Confruntarea Simona Halep – Kristina Kucova se dispută miercuri, 1 septembrie, de la ora 19:30 și locația este una surprinzătoare, după ce jocul cu italianca Giorgi a avut loc pe Grandstand, unul dintre terenurile principale de la Flushing Meadows, locația newyorkeză unde se desfășoară de ani de zile US Open.

De această dată, Simona va evolua pe unul dintre terenurile care au condiții foarte proaste pentru spectatori, terenul nr. 17, neexistând amenajarea tribunelor ca la arenele principale. O decizie greu de înțeles, pentru că totuși Simona Halep reprezintă încă un nume cu greutate în tenisul feminin.

Cine transmite la TV partida Simona Halep – Kristina Kucova

Partida Simona Halep – Kristina Kucova se joacă miercuri, 1 septembrie, de la ora 19:30, pe terenul 17 din cadrul complexului USTA Billie Jean King de la Flushing Meadows și este televizată în direct pe postul Eurosport 1, singurul abilitat în România să transmită turneele de Grand Slam. O mai puteți urmări și pe site-ul FANATIK.RO, în format LIVE VIDEO.

Ziua a treia de la această ediție a US Open, în care încep partidele din turul 2, se află sub serioasa amenințare a unei vremi extrem de instabile, fiind prognozate nu doar temperaturi mai scăzute, dar și reprize de ploaie destul de intense. Ploaia are mari șanse să dea peste cap programul zilei de miercuri, 1 septembrie, la Openul american.

Simona Halep a impresionat în primul meci

Simona Halep a avut parte de un adversar dificil încă din primul tur, Camila Giorgi fiind învingătoarea Mastersului de la Montreal din acest an. Dacă Halep s-a văzut clar că are probleme în a-și regla ritmul în schimburile lungi de mingi, majoritatea pierzându-le, în schimb a impresionat prin procentul foarte mare pe primul serviciu, armă care s-a dovedit decisivă.

Și specialiștii din tenis au sesizat această schimbare în bine a serviciului lui Halep, apreciind că dacă va continua așa Simona va avea mari șanse să ajungă în fazele superioare, acolo unde nu a mai fost de ani buni la US Open. La Openul de la New York, românca a avut cea mai bună performanță o semifinală în 2015, pierdută în fața viitoarei campioane, italianca Flavia Pennetta.

Simona spune că se simte bine la New York

Prezența Simonei Halep la US Open a stat sub semnul incertitudinii până în ultimele zile, românca recunoscând că s-a sfătuit cu fizioterapeuții WTA dacă să participe sau nu, după ce abandonase la Cincinnati pentru o problemă musculară. De altfel, Halep joacă la New York având un bandaj elastic.

După primul meci, unul solicitant, pentru că adversara Camila Giorgi este o jucătoare cu excelentă condiție fizică, Halep a declarat că nu a acuzat probleme și că Dacă Simona va fi bine din punct de vedere fizic, este mai mult ca sigur că de la un meci la altul va crește și nivelul ei de formă, apropiindu-se tot mai mult de caracteristicile stilului ei de joc obișnuit.

Cote la pariuri pentru jocul Simona Halep – Kristina Kucova

Pentru casele de pariuri, jocul Simona Halep – Kristina Kucova este unul din categoria solist sigur și cota este pe măsură, adică 1,10 pentru victoria româncei și 1,30 pentru succes cu 2-0. Kucova, nr.111 WTA, are cotă de 7,50 pentru marea lovitură și de 2,10 pentru a lua un set.

Kristina Kucova este considerată o pradă ușoară, însă greul ar putea veni din turul 3, dacă Elena Rîbakina din Kazahstan va trece, cum ar fi firesc, de Caroline Garcia din Franța. Rîbakina este nr. 19 mondial și o jucătoare cu serviciu puternic și joc în forță, gen Sabalenka.