Simona Halep ajunge în Australia în a doua zi de Crăciun! Ce adversare va avea peste o săptămână, la Melbourne

În startul sezonului 2022, Simona Halep s-a înscris la două turnee pentru a pregăti Australian Open. Au trecut nouă ani de când Simona Halep a ales să joace mai mult de un turneu înainte de primul Grand Slam al sezonului. O dovadă clară a ambițiilor pe care fostul lider mondial le are.

Simona Halep debutează în noul sezon pe 3 ianuarie, la turneul WTA 250 de la Melbourne. Posibile dueluri cu Sorana Cîrstea și Emma Răducanu

Parcursul de coșmar din 2021 a făcut ca Simona Halep să coboare până pe locul 20 în clasamentul WTA. Rămâne, totuși, . Astfel că va încerca să revină cât mai repede în top 10, unde este mult mai obișnuită. Va debuta în 2022 pe 3 ianuarie, în turneul de categorie WTA 250 de la Melbourne.

O competiție la care ar urma să fie printre principalii capi de serie, în condițiile în care majoritatea jucătoarelor de top au ales să meargă la Adelaide, unde este programat un turneu de categorie superioară, WTA 500.

Cap de serie numărul 1 la Melbourne, turneul la care va lua startul și Simona Halep, ar urma să fie Anastasia Pavlyuchenkova. Naomi Osaka, Jessica Pegula și Emma Răducanu sunt celelalte jucătoare mai bine clasate decât românca. Cert este că 2022 ar putea aduce, încă din prima săptămână, un duel Simona Halep – Emma Răducanu, așteptat de fanii din România și nu numai.

Sorana Cîrstea, Irina Begu și Jaqueline Cristian sunt și ele calificate pe tabloul principal la Melbourne. În vreme ce Gabriela Ruse va fi prezentă în calificările competiției. Astfel, Halep – Sorana este o altă variantă de super duel. Cele două .

Simona Halep joacă și la Sydney înainte de startul Australian Open. La competiție vor fi prezente 16 din primele 20 de jucătoare ale lumii

Începând cu 10 ianuarie, Simona Halep se mută de la Melbourne la Sydney. Va participa la un turneu de categorie WTA 500, la care distribuția este una cu adevărat de gală. În frunte cu liderul mondial, Ashleigh Barty. De altfel, doar patru jucătoare din top 20 lipsesc: Aryna Sabalenka, Karolina Pliskova, Naomi Osaka și Elina Svitolina.

Din nou, Emma Răducanu este prezentă și la acest turneu și ar putea să o înfrunte pe Simona Halep. Jaqueline Cristian și Gabriela Ruse vor juca și ele la Sydney, dar va trebui să treacă de calificări pentru a ajunge pe tabloul principal al competiției. În vreme ce Sorana Cîrstea și Irina Begu vor participa la turneul Adelaide 2, prima pe tabloul principal, a doua în calificări.

În fine, Australian Open, primul turneul de Grand Slam din 2022, va începe pe 17 ianuarie, cu o masivă prezență românească la start. Simona Halep, Sorana Cîrstea, Irina Begu, Jaqueline Cristian și Gabriela Ruse sunt calificate direct pe tabloul principal. Ana Bogdan, Mihaela Buzărnescu, Irina Bara, Irina Fetecău și Gabriela Lee (n.r. – fostă Talabă) vor fi în calificări. 11 românce în total la startul competiției.

Simona Halep, sub presiune în clasamentul WTA. Are de apărat 530 de puncte la turneele din Australia

Simona Halep este sub presiune încă din luna ianuarie din perspectiva clasamentului WTA. Are de apărat sfertul de finală pe care l-a jucat în urmă cu un an la Australian Open. A fost, de altfel, rezultatul care i-a adus cele mai multe puncte în 2021: 430 de puncte.

De asemenea, Simona Halep mai are de apărat 100 de puncte și înainte de startul Australian Open. În 2021 începea sezonul cu un sfert de finală la Gypsland Trophy, turneu care s-a disputat tot la Melbourne.

Astfel că Simona Halep este obligată să obțină rezultate importante la cele trei turnee pe care le are de disputat în luna ianuarie. În caz contrar, riscă să piardă și mai mult teren în clasamentul WTA.