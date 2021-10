Simona Halep le-a vorbit ruşilor de drama prin care trece România din cauza coronavirusului: “Îi rog pe toţi să se vaccineze”

Simona Halep face un turneu foarte bun la WTA Kremlin Cup, unde a câştigat deja două meciuri şi este calificată în sferturile de finală. La conferinţa de presă de după , fostul număr 1 WTA a vorbit despre situaţia dramatică din România.

Simona Halep le-a vorbit ruşilor de drama prin care trece România din cauza coronavirusului: “Spitalele sunt supraaglomerate”

După victoria din turul 2, Simona Halep a fost întrebată de restricţiile care vor fi impuse la Australian Open 2022, unde doar sportivi vaccinaţi vor avea dreptul să participe. Cu această ocazie, jucătoarea de 30 de ani le-a vorbit jurnaliştilor ruşi despre problemele cu care se confruntă România din cauza pandemiei.

“Sunt în favoare vaccinului, l-am făcut şi eu. Avem probleme în România din cauza coronavirusului, spitalele sunt supraaglomerate. Este o adevărată dramă acolo. Îi rog pe toţi să se vaccineze.

ADVERTISEMENT

Este normal ca Australia să impună aceste restricţii. E dificil, dar e decizia corectă. Trebuie să te vaccinezi. Cei vaccinaţi nu vor mai intra în carantina strictă, de 14 zile, din Australia, vor petrece doar o săptămână în bulă.

Pfizer (n.r. a răspuns Halep când a fost întrebată ce vaccin a făcut). Totul a mers bine, nu am avut efecte adverse”, a spus Simona Halep.

ADVERTISEMENT

Simona Halep neagă că ar avea de gând să se retragă: “Sper să mai joc încă doi sau trei ani”

La conferinţa de presă, Simona Halep a fost rugată să vorbească despre zvonurile apărute în privinţa unei posibile retrageri din tenis. Ocupanta locului 19 WTA a dezvăluit că nu se gândeşte la aşa ceva şi că are de gând de joace în următorii ani.

“Niciodată nu am spus că vreau să mă retrag. Am spus doar că am fost accidentată şi că am nevoie de recuperare. Da, a fost un an încărcat, dar, pe plan personal, a fost un an frumos. Acum m-am întors la tenis şi încerc să-mi găsesc ritmul. Sper să mai joc încă doi sau trei ani”, a explicat Simona Halep.

ADVERTISEMENT

Ce a spus Simona Halep despre victoria din meciul cu Veronika Kudermetova

Simona Halep a analizat jocul din meciul Veronika Kudermetova, pe care a lăudat-o pentru jocul din setul secund. Românca a susţinut că jocul agresiv şi momentele bune când a trebuit să se apere i-au adus victoria şi calificarea în sferturile de finală.

“A jucat foarte bine în setul secund. Nu ştiam dacă voi putea să câştig meciul. Am încercat să rămân concentrată şi să lupt pentru fiecare punct.

ADVERTISEMENT

Azi am jucat agresiv când a fost nevoie şi m-am apărat. Totul a funcţionat. Sunt mulţumită că am revenit pe teren. Acum vreau doar să văd ce mai pot obţine”, a mai spus românca.

Simona Halep o va întâlni vineri, după ora 16:00, . Dacă va obţine victoria, românca ar urma să se dueleze, în semifinale, cu Aryna Sabalenka sau Ekaterina Alexandrova.