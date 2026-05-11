Simona Halep, mai apropiată de Dubai decât de București. De ce a ales să se împartă între cele două orașe

ADVERTISEMENT

În urmă cu mai bine de un an Simona Halep anunța că se retrage din activitatea competițională. Frumoasa șatenă a spus acum de ce a ales să se împartă între Dubai și București. Iată dovadă că este mai apropiată de Emiratele Unite Arabe decât de România.

Simona Halep, adevărul despre dragostea pentru Dubai

E una dintre cele mai bune tenismene din lume, Simona Halep (34 ani) fiind dată drept exemplu de multe persoane. stabilită după ce a învins-o pe Aryna Sabalenka (28 ani). A făcut o declarație care a ajuns, cu siguranță, la sufletul pasionaților de sport.

ADVERTISEMENT

Tot într-o prelegere fosta jucătoare originară din Constanța a avut un anunț unic. A dezvăluit motivul pentru care se împarte între Emiratele Unite Arabe și România. Simte că este mult mai apropiată de Dubai decât de București. Șatena a recunoscut că vede orașul ca a doua sa casă, mai ales dacă are alături toate persoanele dragi din viața sa.

A luat decizia să stea mai mult în străinătate în perioada în care aștepta verdictul în cazul de dopaj. Fostul număr 1 mondial a făcut acest pas și datorită faptului că este o destinație unde se poate concentra pe hobby-ul descoperit după ieșirea din activitate. Campioana mondială are suficiente locații unde poate practica golf.

ADVERTISEMENT

„Eu sper să fie pace și liniște în lume, peste tot, nu doar la Dubai. Dubai este casa mea de suflet, aici îmi place să îmi văd familia. Este un teren național de golf profesionist, aduce oameni din străinitate”, a dezvăluit Simona Halep, la turneul de golf CEO Golf Cup, organizat la National Golf & Country Club.

ADVERTISEMENT

De ce a ales Simona Halep să locuiască în Dubai

Într-un interviu acordat în urmă cu ceva vreme, Simona Halep a spus de ce a ales să se stabilească în Dubai. Deținătoarea a 24 de titluri WTA, printre care 2 trofee de Grand Slam, a subliniat că românii îi aminteau neîncetat de scandalul cu ITIA și astfel, a vrut să aibă parte de liniște.

ADVERTISEMENT

Epuizată din cauza procesului anevoios a plecat din România pentru a se relaxa, cu toate că își ține fanii la curent cu postările din mediul online. Postează adesea imagini de senzație din locurile pe care le vizitează, având mereu .

Prin urmare, a ales Dubai, oraș în care și-au cumpărat proprietăți foarte mulți sportivi. Se pare că fosta tenismenă, retrasă din circuit în anul 2025, a mers pe aceeași rețetă ca și Sorana Cîrstea, care are un apartament de lux în Emiratele Unite Arabe.

ADVERTISEMENT

„Nu prea am mai ieşeam în oraş în ţară. În România, şi dacă mergeam la sală, oamenii mă întrebau: «De ce te tratează aşa?» (n.r. ITIA şi WTA). Întrebări de genul acesta, toate negative, şi era greu de gestionat. Aşa că pot spune că am evitat un pic oamenii, dar nu pentru că mi-ar fi fost ruşine.

Întotdeauna am ştiut că sunt nevinovată şi curată, aşa că am avut capul sus, dar era obositor să mi se pună aceleaşi întrebări în fiecare zi”, a explicat Simona Halep, pentru .