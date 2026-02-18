Simona Halep, martoră la drama unei sportive de top! Cine e bărbatul lângă care a apărut la Dubai. FOTO

ADVERTISEMENT

Simona Halep se află la Dubai, unde s-a stabilit după ce a terminat conturile cu sportul de performanță. Românca nu a ratat șansa de a fi în tribune la meciurile de la WTA Dubai, turneu la care

Simona Halep a asistat la drama Paulei Badosa

Simona a fost martoră la drama sportivă a unei sportive pe care a confruntat-o de multe ori în cariera ei. Ea a urmărit meciul dintre Elina Svitolina și Paula Badosa, alături de Andreu Gimeno, directorul departamentului de tenis de la Academia de Tenis CF, din Dubai, unde românca s-a antrenat adesea.

Ajunsă la 28 de ani, Paula Badosa continuă cu caruselul problemelor fizice, care i-au compromis cariera. După ce a fost eliminată săptămâna trecută din WTA 1000 de la Doha, ea a fost nevoită să se retragă în turul al doilea de la Dubai, după ce a pierdut primul set în fața Elinei Svitolina.

Nu ar fi nimic neobișnuit în abandonul unei sportive, dacă în dreptul Paulei Badosa nu ar figura deja 38 de retrageri de-a lungul carierei sale, un adevărat record negativ în tenisul feminin.

Jucătoarea din Spania a bifat al 38-lea forfait pe teren

Badosa, care a suferit de disconfort la șold acum câteva zile, a reușit să suporte durerile timp de un set, când a condus cu 4-1. A avut nevoie de îngrijiri medicale, iar Svitolina a întors scorul, terminând cu 6-4 în favoarea ei.

Apoi, ea a vorbit cu membrii staffului ei și a mers direct în vestiare iar arbitrul a decis victoria Elinei, spre surprinderea generală a fanilor din tribune, care nu se așteptau ca meciul să se termine astfel.

Jucătoarea de tenis care reprezintă Spania, stabilită și ea la Dubai, ca Simona Halep, Sorana Cîrstea și destule alte vedete, nu a reușit să apere cu succes optimile de optimi ale ediției trecute, așa că va coborî și mai mult în clasamentul mondial. În acest moment, ea cade de pe locul 70 pe poziția 84 în clasamentul WTA și este amenințată chiar cu ieșirea din Top 100.

Badosa a suferit de depresie și anxietate

Fost număr doi mondial, în 2022, Badosa duce o luptă aproape continuă cu problemele fizice. . De vină ar fi fost succesul timpuriu în circuit și comparațiile cu Maria Sharapova.

Acum, sportiva din Spania își propune să ajungă în cea mai bună formă posibilă pentru următorul WTA 1000, care este Indian Wells (4-15 martie), unde a câștigat ediția din 2021. Badosa nu a câștigat niciun turneu de Grand Slam în toată cariera și nici nu a jucat vreo finală. Ea are patru titluri WTA în palmares și 9,2 milioane de dolari câștigați.

Cum arată tabloul optimilor de finală: