Simona Halep, mărturii cutremurătoare: “M-am dus la părinții mei și le-am spus: Gata!”

Simona Halep (34 ani) s-a retras din tenis, lâsând în urmă o carieră excepțională, umbrită doar de scandalul de dopaj în care a fost implicată. A revenit pe teren după ce suspendarea de patru ani a fost redusă la 9 luni, dar nu a mai putut atinge performanțele anterioare.

Simona Halep a jucat ultimul meci în februarie 2025

În februarie 2025, Simona Halep şi-a anunţat retragerea din tenis, odată cu eliminarea în primul tur la Transylvania Open.

Ea a decis să se retragă la 19 ani de la debutul în circuitul profesionist. Lider mondial timp de 64 de săptămâni, Simona este dublă câştigătoare de Grand Slam, Roland Garros în 2018 şi Wimbledon în 2019.

Simona a povestit acel moment delicat. “M-am gândit mult când să iau decizia, când să joc ultimul meci, dar, desigur, nu am decis când am intrat pe teren să o înfrunt pe Lucia în acea zi”, și-a amintit ea, potrivit

Părinții au aflat primii vestea retragerii din tenis

“Pur și simplu simțeam că locul meu nu mai e acolo. Mă simțeam foarte departe fizic, mi-am accidentat genunchiul care încă mă durea. După ce am pierdut primul set, am luat o decizie și am spus: După asta mă opresc! Apoi m-am dus la părinții mei și le-am spus: Gata, vreau să mă opresc! Nimeni nu știa că acela va fi ultimul meci”, a recunoscut Simona.

“Nu mi-am pus niciodată la îndoială decizia, niciodată”, a mai spus ea. ”Probabil, asta înseamnă că, în interiorul meu, a fost decizia corectă. Și acum mă gândesc la asta și știu că am făcut ceea ce am simțit, fără îndoială a fost cel mai bine”, a subliniat fosta mare campioană.

“Tenisul nu mi-a făcut niciodată rău, absolut nimic rău. Mi-a oferit doar lucruri și momente bune. Ce s-a întâmplat, s-a întâmplat, și a fost doar pentru mine, fără să fac vreo greșeală. Din fericire, totul a fost dovedit apoi. Tenisul nu are nicio legătură cu asta, așa că încă am o pasiune pentru el”, a mai mărturisit Simona, referindu-se clar la sancțiunea pe care a primit-o pentru dopaj.

Nu regretă nicio greșeală pe care a făcut-o

“Sincer, mi-e puțin dor de tenis, mi s-a făcut pielea de găină când am intrat pe terenul central la WTA Finals. Totuși, recunosc că trăiesc mai bine fără stresul jocurilor. Nu mai sufăr de acea durere de stomac înainte de jocuri, care m-a omorât. Emoțiile mari m-au afectat pe teren, dar asta făcut parte din mine și a trebuit să le accept”, a mai spuns campioana de la Roland Garros și Wimbledon.

“Nu regret nimic, fiecare greșeală pe care am făcut-o am acceptat-o. Sunt mândră de toate lucrurile bune pe care le-am făcut, dar mai ales de modul în care am gestionat toate eșecurile și succesele mele. Când crești într-o țară mică și ai mult succes, nu știi cum să gestionezi situația la început. Astăzi văd că m-am descurcat foarte bine, nu m-am schimbat prea mult, așa că sunt foarte mândră. Acum îmi dau seama că mi-am dedicat toată viața acestui lucru, așa că nu regret nimic”, a concluzionat românca.

Cariera Simonei Halep a însemnat 582 de victorii și 242 de înfrângeri. Ea a acumulat 42.236.418 dolari în timpul activității sportive, c