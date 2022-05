Simona Halep, mărturii emoționante după eliminarea prematură de la Roland Garros: „Mesajul meu a fost că am încheiat cu tenisul”

Simona Halep a fost . Sportiva din Constanța a părăsit turneul încă din turul al doilea, după eșecul cu chinezoaica Qinwen Zheng, scor 6-6, 2-6, 1-6.

Simona Halep, mesaj emoționant după înfrângerea de la Roland Garros: „Rezultatele sunt greu de digerat, pentru că așteptările sunt mari”

Locul 19 WTA, Halep a condus cu 6-2 și 2-1, dar chinezoaica a revenit spectaculos și a câștigat opt game-uri la rând. În decisiv, și a avut nevoie de îngrijiri medicale.

După eliminarea prematură de la Roland Garros, Simona Halep a postat un mesaj emoționant pe rețelele de socializare, prin care a transmis că își dorește să revină în top, deși, în februarie, după turneul de la Doha, se gândea să agațe racheta în cui.

„Salutare tuturor! Scriu aceste cuvinte pentru că simt că trebuie să le împărtășesc cu oamenii cărora le pasă. Ca de obicei, simt o susținere imensă din partea fanilor mei și vreau să vă mulțumesc tuturor! Sunteți extraordinari! Mă susțineți necondiționat și asta înseamnă mult!

În general, nu sunt o persoană dramatică și sper să nu par în acest mod prin faptul că scriu aceste cuvinte.

Ultimele 18 luni au fost foarte grele, din punct de vedere emoțional și fizic. După ce am pierdut la Doha, mesajul meu pentru oamenii foarte apropiați a fost că nu mai pot să continui, că am încheiat cu tenisul. Dar cumva am reușit să regăsesc motivația și am simțit din nou dragostea pentru tenis. Am decis să muncesc din greu și să fac schimbări importante.

Sunt foarte mândră de mine pentru ce am realizat în ultima vreme. Am putut să fac aceste lucruri numai cu ajutorul lui Patrick și vreau să-i mulțumesc pentru că a fost alături de mine.

Rezultatele sunt greu de digerat, evident, pentru că așteptările sunt mari. Sunt o câștigătoare de Grand Slam, fost număr 1 și lumea așteaptă victorii din partea mea. Dar nimic n-ar trebui să fie luat de bun.

Pentru a putea să ajung din nou la cel mai înalt nivel în tenis, am nevoie de timp și trebuie să muncesc din greu. Nu face parte din personalitatea mea să renunț, așa că mâine este o nouă zi și voi fi pregătită să o iau de la capăt!

Acum știu ce înseamnă să ai un atac de panică. Nu este ușor de gestionat, dar am depășit acel moment și acum zâmbesc”, a scris Simona Halep, pe Instagram.

După eliminarea de la Roland Garros, . A 19-a jucătoare a lumii a confirmat prezența la Birmingham, competiție care se va desfășura între 13 și 19 iunie.