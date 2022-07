Simona Halep merge fără obiectiv clar la US Open 2022. Patrick Mouratoglou: ”Nu lucrăm așa”

După ce a ajuns în semifinale la Wimbledon, fostul lider mondial a plecat într-o , alături de soțul său și de mai mulți prieteni.

Ce așteptări are Patrick Mouratoglou de la Simona Halep la US Open 2022

Deși mai este mai bine de o lună până la începerea US Open 2022, Simona Halep a început să tragă tare la antrenamente, însă antrenorul Patrick Mouratoglou a dezvăluit că nu și-au setat un obiectiv pentru ultimul Grand Slam al anului.

”Nu am stabilit un obiectiv precis pentru US Open. Nu lucrăm așa. Noi avem un scop în ceea ce privește abordarea, modului în care joacă. Dacă îndeplinește asta, lucruri bune se vor întâmpla și în meciuri.

Nu strig în gura mare că e deja un succes. Avem multe de îmbunătățit. Direcția spre care ne îndreptăm e promițătoare. Sunt foarte mulțumit cu ceea ce facem”, a declarat Mouratoglou, conform Tennis Majors.

Simona Halep, locul 16 WTA, este cotată cu , care se va desfășura în perioada 29 august – 11 septembrie. Ea are cota 12,00 să câștige Grand Slam-ul de la Flushing Meadows, la fel ca Aryna Sabalenka. Principalele favorite sunt Iga Swiatek și Naomi Osaka.

Unde va juca Halep înainte de US Open

Prima competiție la care Simona Halep va participa după Wimbledon 2022 este Citi Open, care avea loc la Washington, în perioada 1-7 august.

Fostul lider mondial a bifat de-a lungul carierei o singură participare la turneul din capitala SUA. Se întâmpla în urmă cu cinci ani, în 2017. Anul în care, în octombrie, devenea numărul 1 mondial.

Apoi, românca va mai juca la , așa cum a confirmat antrenorul Patrick Mouratoglou. ”Programul este clar: începe cu o vacanță, de care are nevoie. Apoi, urmează Washington, Toronto, Cincinnati și US Open, cu o săptămână de antrenamente. S-a antrenat destul și are un ritm foarte bun. E mai bine să joace”, a spus francezul.

