Simona Halep, mesaj emoționant după retragere. Turneul pe care o să-l poarte mereu în suflet

Prin intermediul unui mesaj emoționant Simona Halep a oferit informații neașteptate despre turneul de la Madrid. Cuvintele distribuite pe rețelele de socializare de fosta jucătoare de tenis dezvăluie legătura aparte pe care o are cu competiția vândută de miliardar în urmă cu câțiva ani.

Postarea Simonei Halep cu privire la turneul de la Madrid

Fosta campioană de Grand Slam originară din Constanța este cuprinsă de amintiri, deși a decis să se retragă în februarie 2025. Simona Halep (34 ani) a practicat tenis încă de la vârsta de 4 ani și nu este deloc de mirare faptul că a adunat foarte multe amintiri de la competițiile la care a luat parte.

În prezent, are mult timp liber și se bucură din plin de , dar nu uită de marea sa pasiune. A făcut un pas în spate, însă acest lucru nu o determină să nu rememoreze evenimentele care au construit persoana de azi. Turneul de la Madrid joacă un rol esențial pentru ea.

I-a aparținut lui Ion Țiriac, miliardarul luând decizia să-l vândă în urmă cu ceva vreme. Fosta jucătoare de tenis are o legătură aparte cu această competiție WTA 1000, unde a câștigat titlul de două ori. S-a întâmplat vreme de 2 ani consecutivi, în 2016 și 2017. A obținut cifre fantastice și în 2022.

„Madrid s-a simțit întotdeauna ca acasă pentru mine. Nu știu cum să explic, dar de fiecare dată când reveneam aici, pur și simplu mă simțeam bine. Oamenii, organizarea, toată lumea mă cunoștea și eu îi cunoșteam pe ei. Când revii an de an și ajungi departe în turneu, devii într-un fel parte din acel loc.

Stăteam și mă gândeam la asta azi și m-am întors până în 2012, la primul meu meci la Madrid. A fost pe zgură albastră în acel an, ceea ce a fost… o experiență. Am jucat cu Venus Williams în primul tur și am pierdut 6-7 în decisiv. A fost un maraton”, este mesajul emoționant pe care Simona Halep l-a lăsat pe paginile oficiale de Facebook și .

Simona Halep: ”Mi-a dat mereu acea încredere”

„Dar îmi amintesc că am plecat de pe teren gândindu-mă că abia aștept să revin anul viitor. Atunci am știut că sunt capabilă să câștig meciuri importante aici. Altitudinea, suprafața, mingile. Întotdeauna am simțit mingea foarte bine la Madrid.

Jocul era mai rapid și îmi plăcea asta. Iar când închideau acoperișul pe terenul central, părea și mai rapid. Acele două titluri au însemnat mult. După fiecare, plecam cu gândul că Roland Garros mai era doar un pas.

Aceeași adversari, condiții similare. Madrid mi-a dat mereu acea încredere”, a completat fosta jucătoare de tenis, în social media. Simona Halep a demonstrat că este o sportivă valoroasă prin premiile pe care le-a adunat în palmaresul personal de-a lungul anilor.

În 2018, a câștigat turneul de la Roland Garros, după ce a jucat în două finale (2014 și 2017). Fostul număr 1 mondial, poziție pe care a ocupat-o în octombrie 2017, a reușit să adune o avere de pe urma tenisului, care i-a adus premii în valoare de 40.232.663 de dolari.

În aproape 15 ani de carieră a adunat o avere considerabilă în conturi, care îi permite să-și facă . Simona Halep a câștigat nu mai puțin de 24 de titluri pe tabloul de simplu, dintre care două Grand Slam-uri, la Rolland Garros și Wimbledon. Sportiva din România a jucat 823 de meciuri la cel mai înalt nivel.