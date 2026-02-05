Simona Halep, noi detalii despre retragerea din tenis. Ce mesaj a transmis fanilor la un an de la decizie

ADVERTISEMENT

Simona Halep și-a încheiat cariera chiar la Trasylvania Open, după un meci cu italianca Lucia Bronzetti. Prezentă în aceste zile la turneul de la Cluj-Napoca, ea a avut un mesaj prin care a marcat momentul retragerii de anul trecut.

Mesajul Simonei Halep la un an de la retragere

Venită la Transylvania Open în , dubla campioană de Grand Slam și-a adus aminte de momentul emoționant de anul trecut când a hotărât să pună capăt carierei.

ADVERTISEMENT

”Sunt extrem de fericită să fiu din nou aici, de data aceasta într-un rol complet nou pentru mine, pe terenul unde exact acum un an mi-am luat rămas bun de la tenisul profesionist. A fost un moment foarte emoționant, dar mai presus de toate, unul plin de recunoștință.

Un an mai târziu, simt aceeași liniște în decizia mea, mândră de tot ce am obținut și determinată să rămân aproape de sportul care mi-a oferit atât de multe.

ADVERTISEMENT

Sunt profund recunoscătoare pentru dragostea și sprijinul pe care îl primesc în continuare din partea fanilor. Înseamnă pentru mine mai mult decât pot exprima cuvintele și o port cu mine în fiecare zi”, a scris Halep, pe contul de Facebook.

ADVERTISEMENT

Halep, încântată de condițiile de la Cluj-Napoca

Fostul lider al clasamentului mondial a participat la tragerea la sorți a tabloului principal de la Transylvania Open 2026 și s-a arătat turneului de la Cluj-Napoca.

ADVERTISEMENT

”Aici de 6 ani de zile, în fiecare an, este din ce în ce mai frumos. Pentru mine este un loc foarte, foarte aproape de inimă, aici am jucat mereu bine. Ultima dată a fost special, fiind ultimul meu meci oficial.

Vrea să vă felicit, este un mare plus pentru sportul românesc, pentru țara noastră, și mai ales pentru viitoarele campioane, care vor să facă ceva în tenis și vor să ajungă cât mai sus. Este un eveniment minunat, binevenit în țara noastră. E minunat să mă aflu la Cluj, chiar dacă din altă postură, dar tot la fel de specială!”, a declarat ea.

Simona Halep, idolul Emmei Răducanu

Prezentă pentru a doua oară în carieră la Transylvania Open, Emma Răducanu a vorbit la superlativ de Simona Halep și a mărturisit că în săptămâna pe care o va petrece la Cluj-Napoca.

”Simona a fost idolul copilăriei mele. Nu era neapărat cea mai puternică sau cea mai înaltă, dar a reușit să domine tenisul mulți ani. Nu am vorbit niciodată cu ea, dar sper să o întâlnesc”, a spus jucătoarea britanică care are origini în România.