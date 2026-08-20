Simona Halep, mesaj-manifest după ce Nick Kyrgios a fost suspendat pentru consum de cocaină: „Diferența dintre un accident și o alegere”. Foto

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Simona Halep (34 de ani) a reacționat pe social media la situația lui Nick Kyrgios (31 de ani, locul 919 ATP), care a fost suspendat provizoriu din tenis pentru că ar fi consumat cocaină. Dubla câștigătoare de Grand Slam nu l-a uitat pe australian, care, în urmă cu câțiva ani, a fost ironic cu Halep, când românca a fost suspendată pentru dopaj.

Simona Halep, reacție după suspendarea lui Nick Kyrgios

Agenția Internațională de Integritate a Tenisului (ITIA) a anunțat, miercuri, 19 august, că australianul efectuat pe 22 iunie. Proba prelevată de la fostul număr 13 mondial a indicat prezența benzoilecgoninei, un metabolit al cocainei. Kyrgios are posibilitatea de a contesta rezultatul și de a face apel.

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După anunțul deciziei în cazul lui Kyrgios, Simona Halep a reacționat pe Instagram printr-un mesaj cu subînțeles, fără să-l nominalizeze însă pe tenismenul australian. „Nu lovi niciodată un om când este deja la pământ. Viața are un mod ciudat de a schimba rolurile. Și un mod și mai ciudat de a scoate la iveală diferența dintre un accident și o alegere”, a scris Simona Halep, pe Instagram.

Simona Halep a traversat o perioadă extrem de dificilă între 2022 și 2024, după ce Agenția Internațională de Integritate a Tenisului (ITIA) a suspendat-o inițial pentru patru ani Ulterior, sancțiunea a fost redusă la nouă luni de Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS), după apelul formulat de sportivă. Halep fusese depistată pozitiv la roxadustat.

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Ce a spus Nick Kyrgios despre Simona Halep

În septembrie 2023, după ce Serena Williams și Eugenie Bouchard au avut reacții critice la adresa Simonei Halep, Nick Kyrgios s-a alăturat celor care au comentat situația româncei. Australianul a reacționat la o postare a Mariei Sakkari (32 WTA), în care jucătoarea elenă critica modul în care sunt gestionate cazurile sportivilor: „Ce pot spune este că modul în care tratează orice situație referitoare la sportivi este pur și simplu înfricoșător. O să ajungem în punctul în care nu vom mai lua nici măcar electroliți”.

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Kyrgios a intervenit în secțiunea de comentarii și a transmis un mesaj ironic: „Ehhh, nu chiar. Eu duc bătălii de 5 seturi cu banane și Coca-Cola, iar rezultatele mele vorbesc de la sine. Poate jucătorii ar trebui ca pur și simplu să nu mai ia rahaturi dubioase. Să se uite în oglindă la finalul zilei și să-și spună: ‘Da, am făcut totul corect’. Nu e dificil”.

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Un internaut l-a întrebat pe Nick Kyrgios ce performanțe importante a reușit de-a lungul carierei, iar australianul a răspuns într-o notă ironică, făcând referire directă la cazul de dopaj al Simonei Halep.

„Îmi imaginez că aș fi câștigat vreo cinci turnee de Grand Slam dacă aș fi luat substanțe pentru care să fiu suspendat patru ani”, a scris Kyrgios. Simona Halep nu a uitat și nu a iertat. Înaintea mesajului de mai sus, campioana de la Roland Garros 2018 și Wimbledon 2019 a postat o imagine cu o sticlă de Coca Cola și câteva banane.

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