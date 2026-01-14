Simona Halep, mesaj pentru omul alături de care a triumfat la Wimbledon. Cine este, de fapt, cunoscutul antrenor

ADVERTISEMENT

Fostul lider WTA, Simona Halep, le-a atras atenția celor care o urmăresc în mediul online. Cunoscuta jucătoare de tenis a venit cu un mesaj rafinat pentru omul alături de care a triumfat la Wimbledon, în anul 2019.

Postare inedită de la Simona Halep pentru fostul preparator

Simona Halep este , ci și în planul personal. Fosta tenismenă, ajunsă la vârsta de 34 de ani, a făcut o postare simplă, dar eficientă către o persoană foarte dragă.

După ce a fost a transmis un mesaj neașteptat. Acesta are legătură cu antrenorul care i-a fost alături ani la rând și datorită căruia a triumfat la turneul de la Wimbledon.

A scris istorie în anul 2019 când a câștigat al doilea titlu de Grand Slam al carierei. A uimit pe toată lumea prin jocul pe care l-a etalat în fața Serenei Williams, având numai cuvinte de laudă pentru preparatorul fizic.

Cel care a ajutat-o este Daniel Dobre (57 de ani), care acum își aniversează ziua de naștere. Simona Halep i-a transmis „La mulți ani!” cu această ocazie celui supranumit „Brică” prin intermediul a două fotografii pe care le-a distribuit pe social media.

Renumitul antrenor o cunoaște pe fosta jucătoare de tenis încă din copilărie. A îndrumat-o în repetate rânduri pe sportiva originară din Constanța, dar a șlefuit și alte talente importante din tenisul românesc. Alexandra Dulgheru este doar un nume în acest sens.

Cine e fostul antrenor al Simonei Halep

Daniel Dobre are o poveste de viață fascinantă. Fostul antrenor al Simonei Halep este fost jucător profesionist de tenis. A renunțat la această carieră pentru a se dedica unei alte pasiuni, și anume antrenoratul.

A plecat din România imediat după căderea comunismului. După Revoluție s-a stabilit în Turcia, unde și-a câștigat existența datorită hobby-ului său. Mai târziu, a plecat în Austria, unde și-a deschis o școală de tenis.

Preparatorul fizic a făcut acest demers alături de alt antrenor român, Adrian Marcu. În afacere a fost implicat încă un bărbat pe numele său Gunther Bosch. Ulterior, s-a remarcat în circuitul WTA, fiind în spatele reușitelor obținute de Alexandra Dulgheru.

Concret, Daniel Dobre este antrenorul alături de care jucătoarea de tenis a reușit să câștige singurele titluri WTA din carieră, la Varșovia, edițiile 2009 și 2010. Pe Simona Halep a sprijinit-o după ce vedeta l-a concediat pe Artemon Apostu-Efremo.

„Este un om deosebit și mă bucur să îl am din nou alături de mine”, spunea la momentul respectiv fostul lider WTA, după reluarea colaborării cu Daniel Dobre, în urmă cu câțiva ani, scrie .

În altă ordine de idei, Simona Halep și cunoscutul antrenor de tenis au o prietenie foarte frumoasă. Cei doi au colaborat și în perioada în care sportiva era pregătită de Darre Cahill. Atunci când australianul nu ajungea la turnee, tenismena apela la Daniel Dobre.