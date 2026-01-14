Sport

Simona Halep, mesaj pentru omul alături de care a triumfat la Wimbledon. Cine este, de fapt, cunoscutul antrenor

Simona Halep a făcut o postare inedită pentru bărbatul care a ajutat-o să câștige turneul de la Wimbledon. Preparatorul fizic a fost angajat de mai multe ori de tenismenă.
Alexa Serdan
14.01.2026 | 23:30
Simona Halep mesaj pentru omul alaturi de care a triumfat la Wimbledon Cine este de fapt cunoscutul antrenor
Ce mesaj a scris Simona Halep pentru fostul antrenor. Sursa foto: Facebook. Colaj: Fanatik
ADVERTISEMENT

Fostul lider WTA, Simona Halep, le-a atras atenția celor care o urmăresc în mediul online. Cunoscuta jucătoare de tenis a venit cu un mesaj rafinat pentru omul alături de care a triumfat la Wimbledon, în anul 2019.

Postare inedită de la Simona Halep pentru fostul preparator

Simona Halep este subiect principal nu doar într-o piesă de teatru, ci și în planul personal. Fosta tenismenă, ajunsă la vârsta de 34 de ani, a făcut o postare simplă, dar eficientă către o persoană foarte dragă.

ADVERTISEMENT

După ce a fost surprinsă alături de un bărbat misterios în Dubai a transmis un mesaj neașteptat. Acesta are legătură cu antrenorul care i-a fost alături ani la rând și datorită căruia a triumfat la turneul de la Wimbledon.

A scris istorie în anul 2019 când a câștigat al doilea titlu de Grand Slam al carierei. A uimit pe toată lumea prin jocul pe care l-a etalat în fața Serenei Williams, având numai cuvinte de laudă pentru preparatorul fizic.

ADVERTISEMENT
Statul îți va vedea casa din satelit. Cum vrea Guvernul să depisteze construcțiile...
Digi24.ro
Statul îți va vedea casa din satelit. Cum vrea Guvernul să depisteze construcțiile ilegale și să dubleze impozitele

Cel care a ajutat-o este Daniel Dobre (57 de ani), care acum își aniversează ziua de naștere. Simona Halep i-a transmis „La mulți ani!” cu această ocazie celui supranumit „Brică” prin intermediul a două fotografii pe care le-a distribuit pe social media.

ADVERTISEMENT
Gino Iorgulescu a plecat de urgență în Italia! Lovitură de teatru în cazul...
Digisport.ro
Gino Iorgulescu a plecat de urgență în Italia! Lovitură de teatru în cazul Mario Iorgulescu

Renumitul antrenor o cunoaște pe fosta jucătoare de tenis încă din copilărie. A îndrumat-o în repetate rânduri pe sportiva originară din Constanța, dar a șlefuit și alte talente importante din tenisul românesc. Alexandra Dulgheru este doar un nume în acest sens.

Cine e fostul antrenor al Simonei Halep

Daniel Dobre are o poveste de viață fascinantă. Fostul antrenor al Simonei Halep este fost jucător profesionist de tenis. A renunțat la această carieră pentru a se dedica unei alte pasiuni, și anume antrenoratul.

ADVERTISEMENT

A plecat din România imediat după căderea comunismului. După Revoluție s-a stabilit în Turcia, unde și-a câștigat existența datorită hobby-ului său. Mai târziu, a plecat în Austria, unde și-a deschis o școală de tenis.

Preparatorul fizic a făcut acest demers alături de alt antrenor român, Adrian Marcu. În afacere a fost implicat încă un bărbat pe numele său Gunther Bosch. Ulterior, s-a remarcat în circuitul WTA, fiind în spatele reușitelor obținute de Alexandra Dulgheru.

Concret, Daniel Dobre este antrenorul alături de care jucătoarea de tenis a reușit să câștige singurele titluri WTA din carieră, la Varșovia, edițiile 2009 și 2010. Pe Simona Halep a sprijinit-o după ce vedeta l-a concediat pe Artemon Apostu-Efremo.

„Este un om deosebit și mă bucur să îl am din nou alături de mine”, spunea la momentul respectiv fostul lider WTA, după reluarea colaborării cu Daniel Dobre, în urmă cu câțiva ani, scrie prosport.ro.

În altă ordine de idei, Simona Halep și cunoscutul antrenor de tenis au o prietenie foarte frumoasă. Cei doi au colaborat și în perioada în care sportiva era pregătită de Darre Cahill. Atunci când australianul nu ajungea la turnee, tenismena apela la Daniel Dobre.

Fostul antrenor de la FCSB rupe tăcerea despre relaţia cu Gigi Becali: „Dacă...
Fanatik
Fostul antrenor de la FCSB rupe tăcerea despre relaţia cu Gigi Becali: „Dacă făcea o schimbare, dădea telefon, jucătorul trebuia să fie pregătit!” Video exclusiv
Prezență-surpriză în tribune la Chelsea – Arsenal! Dan Petrescu: „M-am bucurat foarte mult”
Fanatik
Prezență-surpriză în tribune la Chelsea – Arsenal! Dan Petrescu: „M-am bucurat foarte mult”
Alexandru Băluță, aproape de revenire! Cu ce echipă ar putea să semneze
Fanatik
Alexandru Băluță, aproape de revenire! Cu ce echipă ar putea să semneze
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alexa Serdan
Alexa Serdan
Alexa Serdan este un jurnalist care și-a început colaborarea cu FANATIK în luna mai 2019. În trecut a avut scurte asocieri cu ciao.ro, ultima-ora.ro și hyperflash.ro.
Parteneri
Nicu Gheară a dat ordinul: 'Te duci și faci echipă acolo' / ”Gata,...
iamsport.ro
Nicu Gheară a dat ordinul: 'Te duci și faci echipă acolo' / ”Gata, tată!”
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!