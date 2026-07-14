Simona Halep, mesaj public pentru Ion Țiriac junior. Ce a ținut să transmită fostul lider WTA: fiul miliardarului îi comentase apariția de la Wimbledon

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Simona Halep (34 de ani) este fără doar și poate cea mai cunoscută tenismenă din România. Învingătoare la Wimbledon în anul 2019, românca a postat imagini de la turneul de Grand Slam, iar fanii au luat cu asalt secțiunea de comentarii. Printre cei care au reacționat se numără și Ion Țiriac junior.

Simona Halep, mesaj public pentru Ion Țiriac junior

Fostul număr 1 WTA s-a aflat în loja regală a arenei principale de la Wimbledon. , în momentul în care a asistat la finala feminină a turneului, unde Linda Noskova (21 de ani, 12 WTA) s-a impus în fața Karolinei Mochova (29 de ani, 9 WTA), scor 6-2, 5-7, 6-3.

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Lângă cei doi s-au aflat Catherine, Prințesă de Wales, precum și nume importante din istoria tenisului: Billie Jean King, Martina Navratilova, Maria Sharapova sau Petra Kvitova. Fotografiile s-au viralizat în mediul online, iar Ion Țiriac junior a ținut să o complimenteze pe Simona Halep, comentariul său arătând astfel: „Prea cool, prea multă clasă. Două rivale și o Regină în cel mai special decor din lume. Simona Halep, ai reușit!”.

Reacția Simonei Halep nu a întârziat să apară, aceasta oferind, prin intermediul contului personal de Instagram, următorul text către fiul miliardarului Ion Țiriac: „Și nu aș putea să fiu mai mândră de atât”. Este bine cunoscut faptul că Ion Țiriac junior este un împătimit al tenisului.

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Iubitorii tenisului din România au primit o veste importantă la începutul anului 2026: . Ruptura s-a produs în luna ianuarie, iar fiul miliardarului, conform CanCan, a reacționat astfel: „Am rămas amici, însă cum bine știți nu vorbesc despre viața mea personală și nu pot să vă ofer mai multe detalii”.