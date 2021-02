Simona Halep, mesaj special pentru Darren Cahill după criza de nervi din decisiv: „Trebuie să-mi cer scuze“

Simona Halep s-a calificat în turul al treilea de la Australian Open, după un meci foarte dificil. În setul decisiv, a avut o criză de nervi, lovindu-se cu racheta.

Simona Halep s-a impus cu scorul de 4-6, 6-4, 7-5 în faţa australiencei Ajla Tomljanovic, revenind de la 2-5 în ultimul act. În turul următor va juca împotriva rusoaicei Veronika Kudermetova.

Simona Halep: „Trebuie să îmi cer scuze în faţa echipei mele“

Criza de nervi a sportivei din Constanţa a adus aminte de o Simona din trecut, cea care nu îşi putea controla jocul şi, de multe ori, refula pe teren şi în direcţia echipei sale din tribune.

De această dată însă, chiar dacă a avut o nouă criză de nervi, lovindu-se cu racheta şi trimitând reproşuri către ea însăşi şi către tribună, Halep a reuşit să se concetreze pe final şi să câştige cinci game-uri la rând şi un loc în turul al treilea de la Australian Open.

„Am fost agitată înainte de meci. Poate și din acest motiv am vorbit mult pe timpul partidei, mai mereu negativ. Chiar trebuie să îmi cer scuze în fața echipei mele și față de ei am fost cam negativă.

Darren mi-a spus că am arătat ca vechea Simona. Eu i-am răspuns că am îmbunătățit ceva, am luptat până la final.

Simțeam că spatele meu începe să aibă probleme spre final, dar sper să am timp să mă refac. Până la urmă, am amintiri frumoase din meciurile lungi de aici“, a declarat Simona Halep, la conferinţa de presă.

Sportiva din România a precizat la finalul jocului că se aştepta la un meci foarte dificil în faţa Ajlei Tomljanovic, dar nu atât de greu. Simona a avut nevoie de o revenire miraculoasă în setul decisiv, când era condusă cu 5-2. În ciuda scorului, cota pentru un come-back al lui Halep a fost de doar 3,50.