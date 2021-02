Interviu Simona Halep, înainte de Serena Williams: “Recunosc că nu m-am uitat la ultimul video trimis de Darren”

Simona Halep s-a calificat în sferturile de finală de la Australian Open, după ce a învins-o pe Iga Swiatek, scor 3-6, 6-1, 6-4. Urmează un duel tare pentru semifinale, cu Serena Williams, partidă programată marţi.

În conferinţa de presă susţinută la Melbourne, Simona Halep a vorbit despre detaliile tactice din disputa cu Iga Swiatek, dar şi confruntarea cu Serena Williams.

Simona recunoaşte că un joc împotriva Serenei este diferit de orice altceva, dar a insistat asupra faptului că nu se teme de forţa adversarei sale. Amuzată, a admis că nu a văzut ultimul video pe care i l-a trimis Darren Cahill, în pregătirea meciului cu Swiatek.

Simona Halep, despre condiţiile în care a jucat cu Iga Swiatek. “A fost multă presiune”

Ştim că a fost un meci mare pentru tine. Spune-ne cum te-ai simţit pe teren.

Da, a fost un meci de mare importanţă, aşa este. Cu foarte multă presiune. Dar m-am simţit bine pe teren şi sunt foarte fericită că am reuşit să câştig meciul.

Când ai fost întrebată despre adversara din turul următor ai spus că este o “legendă”. Este diferit să joci cu Serena, 23 de titluri de Grand Slam, faţă de Iga sau orice altă adversară?

Desigur că este diferit să joci cu Serena Williams. Are 23 de titluri de Grand Slam, este diferită faţă de noi. Dar când intru pe teren mă gândesc doar la ceea ce am eu de făcut.

Este greu să te concentrezi doar pe jocul tău când ştii că Serena Williams este de partea cealaltă a fileului?

Nu, deloc. Am jucat de multe ori împotriva ei. Ştiu la ce să mă aştept. Sunt încrezătoare şi voi încerca să îmi fac jocul.

Victoria cu Serena Williams de la Wimbledon 2019, cea mai frumoasă zi a carierei

Care este cea mai frumoasă amintire pe care o ai de la acea victorie contra Serenei din finala Wimbledon 2019

Meciul în sine. M-am simţit foarte bine pe teren în acea zi. A fost cel mai bun tenis al carierei, cea mai frumoasă zi din viaţa mea. Din punct de vedere mental mă simt la fel. Dar este un meci diferit, nu va fi acelaşi lucru.

Ce părere ai despre tragerea la sorţi din acest turneu. Arată cât de multă forţă este în circuit în acest moment.

Am văzut meciul Serenei cu Sabalenka, a fost multă forţă acolo. Dar nu îmi este frică să joc împotriva jucătoarelor cu lovituri puternice. Am deja experienţă. Le-am învins pe majoritatea dintre ele, aşa că sunt încrezătoare.

Vorbeai despre presiune. Cât vine această presiune din dorinţa de a ajunge în sferturi şi cât din dorinţa de a nu pierde din nou în turul 4 al unui Grand Slam la o jucătoare de 19 ani.

Este presiunea normală a turneului, dau sută la sută la fiecare meci. De aici vine presiunea.

Simona Halep, momentul adevărului: Recunosc că nu m-am uitat la ultimul video trimis de Darren. Nu voiam mai multă presiune”

Darren Cahill ne-a rugat să te întrebăm dacă te uiţi la videourile pe care ţi le trimite

Da, mă uit! De ce?

Pentru că lui i se pare că nu te uiţi

Să fiu sincer, chiar nu m-am uitat la ultimul video pe care mi l-a trimis. A avut dreptat. M-am gândit că am mai jucat cu ea, nu am vrut să pun mai multă presiune.

Ai încercat să faci unele schimbări tactice. Ai jucat ceva mai plat în startul partidei, iar apoi ai făcut nişte ajustări. Ce te-a făcut să schimbi?

La începutul jocului am crezut că trebuie să fiu ceva mai agresivă decât la Paris. Acolo am stat prea în spate, iar mingile mele erau prea scurte. Aşa că am zis că e o şansă mai bună să mă duc şi să lovesc. Apoi am făcut unele erori uşoare şi am decis să fac un pas în spate. Să îmi ofer un pic mai mult timp pentru a deschide terenul mai bine.

Simona Halep despre ceea ce urmează în teren: “Mă simt mai bine de la zi la zi, sunt încrezătoare”

Spre final, ea a început să joace mai bine. Care a fost cheia pentru a ţine nivelul şi a te asigura că închizi meciul?

Am simţit şi eu că a jucat mai bine pe final, a ridicat nivelul faţă de prima partea a setului. Nu a cedat niciun punct, ceea ce face viaţa mai grea. Dar nici eu nu am cedat nimic şi mă bucur că am fost un pic mai puternică la final. Serviciul m-a ajutat în această partidă, de fapt m-a ajutat în toată săptămâna.

Care a fost momentul cheie al acestei confruntări cu Iga Swiatek?

Nu cred că a existat un moment cheie în acest meci. A fost o bătălie strânsă pe fiecare punct. Am fost puternică mental, puternică fizic. Am încercat să îi dau cât mai lung şi să o fac să alerge.

Ce notă ai da jocului tău până acum?

Mă simt bine, nu aş vrea să dau o notă jocului meu. De la zi la zi îmi e mai bine şi sunt foarte încrezătoare.