Simona Halep, mulțumită de colaborarea cu Patrick Mouratoglou: “Sunt pe drumul cel bun”

Simona Halep i-a răspuns lui după mesajul superb pe care antrenorul francez i l-a transmis, iar jucătoarea e încrezătoare că va fi din ce în ce mai puternică.

Simona Halep, din ce în ce mai încrezătoare: „Am devenit mai puternică și am reușit să arăt cel mai bun tenis al meu”

este extrem de mulțumită de evoluțiile sale după eliminarea prematură de la Roland Garros și e convinsă că va reuși să revină în elita tenisului mondial.

„Sunt recunoscătoare pentru modul în care am progresat după Roland Garros. Am devenit mai puternică și am reușit să arăt un tenis mai bun. Am încredere în acest proces”.

Halep a felicitat-o din nou pe și a recunoscut faptul că a avut un nivel de joc superior: „Felicitări, Elena Rybakina, ai fost prea puternică pentru mine. Vă mulțumesc tuturor celor care m-ați încurajat și m-ați susținut, m-ați împins să dau totul”.

Simona Halep i-a mulțumit echipei sale: „Sunt recunoscătoare să vă am alături”

a ținut să mulțumească și echipei sale, care a reușit să o readucă la cel mai înalt nivel și a promis că va reveni anul viitor la Wimbledon și mai puternică: „Un mare mulțumesc și pentru echipa mea, Patrick Mouratoglou, Theo Cercel, Arnaud Restifo, Candice Gohier, Nina Wennerstrom. Sunt recunoscătoare să vă am alături.

Știu că sunt pe drumul cel bun. Ne vedem la anul, Wimbledon”, a scris Simona Halep, pe pagina ei oficială de Instagram.

Patrick Mouratoglou, concluzii după 3 luni de colaborare cu Simona Halep: „Au fost 3 luni uimitoare. Va fi o vară interesantă”

a avut o reacție de mare antrenor după eliminarea Simonei Halep de la Wimbledon și a tras concluziile după 6 turnee cu jucătoarea din România: „Rybakina a fost prea bună pentru noi astăzi. O înfrângere este întotdeauna foarte dezamăgitoare, mai ales când dai tot ce ai, la toate nivelurile.

Dar întotdeauna este de pus în perspectivă, iar ultimele trei luni cu Simona Halep au fost uimitoare. Acum este timpul pentru odihnă, înainte de o vară interesantă. Mulțumim masiv tuturor fanilor Simonei Halep, care o susțin în zilele bune, dar și în zilele rele”.

FANATIK după eliminarea Simonei Halep în semifinale cu Elena Rybakina.

