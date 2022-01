Simona Halep, obiectiv clar înainte de Australian Open 2021: ”Vreau să revin în Top 10 WTA”

Fostul lider mondial a avut un start de sezon fulminant și și-a trecut în palmares și al 23-lea din carieră.

Victoria de săptămâna trecută i-a adus o în clasamentul WTA, până pe poziția 15.

Obiectivul Simonei Halep înaintea Australian Open 2021 este revenirea în Top 10 WTA

Înainte de startul Australian Open 2021, Simona Halep a acordat un interviu pentru podcastul în care a reiterat faptul că și-a stabilit ca obiectiv principal întoarcerea între cele mai bune 10 jucătoare ale lumii.

”Vreau să revin în Top 10 WTA. Am fost acolo mulți ani. La sfârșitul anului trecut, m-am simțit epuizată de toate accidentările și toată presiunea pe care am avut-o. De aceea am spus că poate este un punct bun să fiu în afara Top 10 și să avem din nou această provocare.

O văd ca pe un lucru pozitiv, o văd cu încredere, cred că se poate reveni acolo, dar știu că în același timp va fi foarte greu. Multă muncă, multe meciuri de câștigat. Cu siguranță există o șansă dacă sunt profesionistă și fac ceea ce trebuie să fac”, a declarat Halep.

Românca refuză să mai pună presiune din cauza rezultatelor

Campioana noastră, care va juca pentru a 12-a oară consecutiv la Australian Open, a fost încântată de săptămâna excelentă pe care a avut-o în startul anului când a câștigat titlul la Melbourne Summer Set 1.

”Este frumos să mai pot juca la 30 de ani. Când eram mică, am spus că la 26, 27 de ani voi termina, dar iată-mă, am 30. Simt că am făcut tot ce mi-am dorit când eram copil…

Nu mai pun presiune în legătură cu rezultatele. Acum am început să văd tenisul puțin mai relaxat, să mă bucur de momentele de aici și să mă bucur de timpul petrecut pe teren. Sunt foarte fericită să mă întorc aici”, a mai spus fostul lider mondial.

Halep, amintiri plăcute de la Australian Open

În finalul interviului, Simona Halep a vorbit despre turneul din 2018 de la Australian Open, când a ajuns în finală după ce a avut două meciuri extrem de dificile cu Lauren Davis în turul 3 și cu Angelique Kerber în semifinale.

”Acel turneu mi-a dat încrederea că următorul Grand Slam va fi al meu, că într-o zi voi ridica mari trofee. Am avut acest sentiment foarte puternic în mine și s-a întâmplat.

Acest turneu va rămâne pentru totdeauna în inima mea pentru că am avut cele mai lungi meciuri ale mele vreodată și le-am câștigat. Este destul de special să revin aici cu acele amintiri”, a încheiat Halep, care a câștigat chiar următorul turneu major, la Roland Garros în 2018.