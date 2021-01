Simona Halep, optimistă în prima zi din an. Cum au petrecut fetele din tenis Anul Nou

Simona Halep și-a petrecut prima zi din an în natură și privește noul an foarte optimistă. Dacă aproape în fiecare an de Anul Nou fetele din tenis se pregăteau deja de Australian Open, de data aceasta au putut sărbători acasă cu familia și prietenii.

Simona Halep a postat o fotografie foarte apreciată pe rețelele de socializare, dar și un mesaj cu ocazia trecerii în noul an! Simona și-a făcut apariția pe malul unui lac și pare că radiază de fericire.

Cea mai bună sportivă din România și în 2020, Halep va participa în februarie la primul turneu de Grand Slam, Australian Open și se poate bucura în continuare de o vacanță binemeritată. FANATIK prezintă Revelionul jucătoarelor de tenis din România, care au fost pentru prima oară după mulți acasă de Anul Nou.

Simona Halep a intrat optimistă în noul an

Așa cum ne-a obișnuit, Simona a ales o ținută lejeră așa cum ne-a obișnuit pentru timpul liber, care i-a dat o stare de spirit excelentă. Halep este jovială în prima zi din noul an, iar fanii au apreciat apariția favoritei lor, care a postat imaginea pe contul personal de twitter.

Chiar dacă este ambasadoarea companiei Dubai Duty Free, Simona Halep a renunțat să mai participe la turneul de la Dubai, care are loc între 5 și 13 octombrie. Astfel, numărul 2 WTA mai are la dispoziție încă două săptămâni de vacanță în România, lucru fără precedent pentru sportiva noastră.

Simona Halep a avut un sezon ciudat, în care a participat la doar șase turnee, dintre care a reușit să câștige trei, cu o serie de 17 victorii consecutive.

Cum au sărbătorit de Anul Nou jucătoarele de tenis din România

Sorana Cîrstea s-a antrenat în ultima zi a anului, iar noaptea de Revelion a petrecut-o alături de familie.

Ba, mai mult, Sorana a mai avut un prilej de sărbătoare, fiind și ziua de naștere a fratele ei mai mic, Mihnea, pentru care a avut și o urare specială: „Indiferent ce se va întâmpla, mereu voi avea grijă de tine”, a scris Sorana pe instagram.

Raluca Olaru s-a bucurat și de ea de primul Revelion petrecut în România după opt ani de zile. Sezonul în tenis începe încă din prima săptămână a lunii ianuarie, așa că majoritatea jucătoarelor sunt prinse în pregătirea turneului de la Australian Open.

Sau cel puțin așa stăteau lucrurile înainte de pandemie. Turneul de Grand Slam de la Australian Open s-a reprogramat pentru luna februarie, în timp ce pentru prima oară în istorie calificările vor avea loc într-o altă țară.

Primul Revelion în România după mulți ani pentru jucătoarele noastre de tenis

Alexandra Dulgheru este accidentată și nu s-a pregăti deloc în ultimele luni de zile. Sportiva va rata de asemenea și primele turnee ale anului. Astfel, jucătoarea s-a putut bucura în liniște de sărbătorile de iarnă, iar în noaptea de Revelion a petrecut acasă, la „gura sobei”.

Irina Begu și-a adus aminte în ultima zi din an de cele mai frumoase momente din 2020 și de vizita la piramidele din Egipt, fiind un sezon atipic, în care a putut să se bucure de mai mult timp liber.

Monica Niculescu își dorește să joace mai multe turnee de dublu în 2021 și se bucură și ea de o vacanță binemeritată. Sportivei pare că îi priește vacanța și a părut extrem de relaxată în ultima zi din an.

Ana Bogdan s-a antrenat și ea de Anul Nou

Ana Bogdan se pregătește intens pentru un nou lung sezon și la fel ca Sorana Cîrsea, s-a antrenat în ultima zi din an.

Andreea Mitu a petrecut Revelionul acasă, alături de familie, dar mai ales lângă copilul ei, care s-a bucurat să o aibă aproape pe mama sa. Adam are doi ani și se bucură din nou să îi aibă alături pe cei doi părinți Andreea Mitu și franco-spaniolul Laurent Garcia, 41 de ani, de care se despărțise în 2019.

Mihaela Buzărnescu a fost foarte elegantă de Anul Nou și s-a pozat cu un pahar de șampanie în timp ce privea artificiile de la miezul nopții. Jucătoarea de tenis are o singură dorință pentru 2021: „Fie ca noul an să ne aducă numai lucruri bune. La mulți ani, 2021!!”.

Irina Bara a așteptat și ea cu nerăbdare intrarea în noul an, alături de prieteni dragi și în fața unui foc de tabără.